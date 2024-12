Tierra del Fuego se prepara para tratar el Presupuesto 2025 con su aprobación en dudas

Al igual que en el nivel nacional, Tierra del Fuego vive las tensiones que atraviesa el proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo local. La sesión en la Legislatura provincial está prevista para la próxima semana, el martes 10 de diciembre. Si bien en general reúne apoyos, atentos a la necesidad de conseguir un balance de recursos consensuado en un contexto de ajuste, los cuestionamientos son varios.

La situación financiera de la provincia está signada por un escenario compartido con todos los distritos: el recorte de transferencias no automáticas.

En el caso de Tierra del Fuego, los envíos no automáticos cayeron un 86,8% en noviembre, siendo la mayor caída en las transferencias destinadas al estímulo de la producción de gas natural. En lo que va del año, las transferencias a esta provincia cayeron un 88%.

Cabe, sin embargo, destacar que Tierra del Fuego fue la provincia que más inversión real directa recibió y una de las dos que registró subas entre enero y noviembre, explicada por la construcción de una escuela y el mantenimiento de rutas nacionales.

Lo cierto es que el tiempo apremia porque las sesiones ordinarias locales terminan el 15 de diciembre y los descontentos abarcan desde el déficit, el endeudamiento y los fondos destinados a salarios.





Qué dice el proyecto de Presupuesto 2025

El proyecto presentado por la provincia espera una inflación en el orden del 47% y un crecimiento del PBI del 3,2%. El 56% del gasto presupuestado para 2025 tendrá como destino los servicios sociales, el 31% a la administración pública y el 11% a servicios económicos, deuda y seguridad.

Este es además un presupuesto que postula la permanencia del déficit en torno al 5%, a diferencia del nacional y de muchos provinciales que profundizaron la estabilización de las cuentas públicas ante los recortes de fondos. El jefe de Gabinete de la provincia, Agustín Tita, sostuvo que se trata de uno de los déficits más acotados que ha mostrado el distrito y que es el compromiso del oficialismo local hacer un uso eficiente de los recursos.

Esto ha generado malestar de distintos bloques. El legislador Juan Carlos Pino dijo que el Presupuesto está diseñado como uno de "crisis" y que orienta el 85% de los recursos al pago de sueldos. Además, señaló que solo dos organismos presentan superávit: la caja de previsión social y el instituto provincial de regulación de apuestas. En el sentido contrario, cuestionó el aumento del déficit en áreas como el de obras sociales.

En un sentido similar se manifestó el legislador de Somos Fueguinos Jorge Lechman, quien cuestionó el endeudamiento, aunque destacó que votará a favor del Presupuesto 2025.

"Nosotros votaremos en general y en particular vamos a votar en forma negativa algunos artículos, sobre todos los que tienen que ver con el déficit y con empréstitos. Uno sabe que esa deuda no termina cubriendo lo que dice el Presupuesto, porque las obras nunca se hacen. Estamos pagando el costo de haber votado endeudamiento y no se han hecho las obras de energía por ejemplo. No estamos de acuerdo con que se siga endeudando la provincia", dijo Lechman, quien agregó que no cree que el oficialismo tenga el poder para conseguir el apoyo para aumentar impuestos que busquen cubrir el déficit proyectado.

La comisión de Economía dio dictamen al Presupuesto y se espera que el recinto lo trate en los próximos días. Sin embargo, no es seguro que vaya a haber una aprobación del proyecto.

Fue Matías Lapadula, legislador por Provincia Grande, quien señaló no tener "la certeza de la aprobación" porque aún tenía "muchas dudas" sobre la norma. Entre ellas, señaló la distribución de los recursos a los municipios: "El acompañamiento de mi parte está un poco supeditado a qué va a pasar con estos recursos que los municipios necesitan".