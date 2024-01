El duro cuestionamiento de Pichetto al Gobierno: "No se puede..."

Protagonista de uno de los encuentros más fuertes que mantuvieron el oficialismo y la oposición esta semana, Miguel Ángel Pichetto resulta siempre una figura resonante en el ámbito legislativo. El líder del nuevo bloque Hacemos Coalición Federal se refirió al futuro del Gobierno, y brindó definiciones contundentes.

En primera instancia cuestionó a la "megaley", en la que "se metieron con muchos temas", y afirmó que el presidente Javier Milei debió, en su lugar, enviar un proyecto exclusivamente económico.

Pichetto apuntó a la necesidad que tiene el oficialismo de fortalecer el diálogo, e iniciar un camino de "coalición" para liderar los próximo cuatro años.

"Sendero de diálogo": el pedido de Pichetto al Gobierno

Miguel Ángel Pichetto protagonizó intercambios con el gobierno por la Ley Ómnibus.

"No me asusta nada, lo que digo es que me parece que no es bueno para el país, hay que encontrar un sendero de diálogo positivo y salir de la agresión. Hay que reconstruir el diálogo con los gobernadores de manera sincera, que sirva para que también acompañen una política nacional y ellos no sientan que pierden capacidad de funcionamiento en sus provincias", consideró en diálogo con Radio La Red.

"Si el Gobierno en el corto plazo no va hacia un camino de coalición, tiene dificultades. Así no se puede funcionar los cuatro años. El Gobierno tiene un problema estructural, no tiene mayoría parlamentaria. Hay que tratar de dialogar, construir mayoría. No se puede ir ley por ley. Hay que trabajar en la construcción de mayoría parlamentaria para poder gobernar cuatro años", agregó Pichetto.

Al ser consultado sobre determinadas actitudes confrontativas por parte de Milei, el diputado realizó un paralelismo con el kirchnerismo, que "también tuvo actitudes muy fuertes, e incluso se metió con la Justicia y hasta con el Poder Legislativo".

En la misma línea, el legislador nacional remarcó su postura. "El Gobierno tiene que construir una mayoría parlamentaria y lo tiene que hacer a través del diálogo, de un consenso. Requiere de un espacio de coalición con las fuerzas que no han estado con el kirchnerismo en el período de Alberto Fernández que fue nefasto", insistió.

Así, el excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri en 2019 pidió "bajar un cambio" y recordó que la gente "votó por más diálogo, salir de la confrontación". Y remarcó: "Eso también fue votado, no votamos un modelo autoritario. Ha tenido la Argentina una dinámica tremenda en estos 40 días".

La visión de Pichetto sobre el proyecto de Ley Ómnibus

Respecto a la discusión por la Ley Ómnibus, Pichetto dijo que no están tan alejados en las posiciones, pero advirtió sobre dos temas claves en los que el Gobierno debe aceptar los cambios que pide la oposición: jubilaciones y retenciones.

"Como está redactado, no. Con el aumento del gravamen a la industria que es el principal agregador de riqueza que tiene la economía argentina, no", aseguró sobre el impuesto.

El legislador apuntó además a dos nombres centrales del Gabinete, y también del armado del proyecto económico de Milei: el titular del Palacio de Hacienda, Luis "Toto" Caputo, y a Federico Sturzenegger.

Pichetto lidera el bloque Hacemos Coalición Federal.

Cuestionó, por un lado, la ausencia de Caputo durante la discusión de la ley ómnibus en las comisiones de la Cámara de Diputados. "Si no explicás, corrés el riesgo de que la sociedad no entienda. Y es el ministro de Economía el que tiene que dar explicaciones, fundamentalmente al Congreso cuando le estaba pidiendo una emergencia amplia ", expresó luego del fuerte cruce que protagonizó en redes con el titular de la cartera.

En relación con Sturzenegger, fue más duro. "Cree que puede venir cada cuatro años con soluciones mágicas. Tiene un profundo desprecio por la política, por el Parlamento y por los abogados. No sabe nada de derechos, se puso a hacer correcciones de 300 leyes, una locura", cuestionó.