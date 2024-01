Ley Ómnibus: dos bloques claves de Diputados anticipó que votará en contra de cinco puntos

Los bloques Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal informaron este jueves que votarán en contra de cinco ítems del proyecto de Ley Ómnibus que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

"No estamos dispuestos a acompañar aquellas medidas que consideramos perjudican a los jubilados, que necesitan ya mismo una recomposición mensual para no perder frente a la inflación, ni las que dañan a los sectores de la producción, que no soportan más aumentos de impuestos", detallaron en un comunicado.

"Sino por el contrario, precisan incentivos para desarrollarse y generar empleo genuino. Y vamos a defender a la cultura y a cuidar nuestros recursos naturales", agregaron.



El bloque Hacemos Coalición Federal, que encabeza Miguel Ángel Pichetto, envió un comunicado donde marcan su postura en el debate, junto con Innovación Federal.

"Tenemos el compromiso de colaborar con la gobernabilidad y darle al Gobierno las herramientas que necesita para sacar a la Argentina de esta profunda crisis. Sin embargo, no estamos dispuestos a hacerlo sin marcar diferencias y defender nuestras convicciones", remarcaron.

Desde los sectores señalados como dialoguistas aclararon: "no estamos dispuestos a acompañar aquellas medidas que consideramos perjudican a los jubilados, que necesitan ya mismo una recomposición mensual para no perder frente a la inflación, ni las que dañan a los sectores de la producción, que no soportan más aumentos de impuestos, sino por el contrario precisan incentivos para desarrollarse y generar empleo genuino".



Y cerraron: "Vamos a defender a la cultura y a cuidar nuestros recursos naturales. Tampoco apoyaremos una privatización generalizada y discrecional de empresas del Estado, porque no todas son lo mismo ni funcionan de la misma manera. Y de ningún modo vamos a convalidar que se perjudique a las provincias y a sus economías con reformas a la pesca, o a los biocombustibles, para sostener al Estado nacional con el esfuerzo del interior del país".



Además de difundir el comunicado, Pichetto envió un mensaje a través de su cuenta de X, en el que aseguró que "las reuniones que mantuve en relación a la Ley Ómnibus se han realizado de manera pública, en el marco del bloque al que pertenezco y en el ámbito de la Cámara de Diputados". Y remarcó: "No tuve ni tendré ninguna reunión con el Sr. Sturzenegger porque no es funcionario de este gobierno".