Sergio Massa y el Banco Central definen letra chica para el ingreso de agrodólares

En distintas reuniones esta semana, el sector agroexportador, las entidades agropecuarias y el Gobierno buscarán destrabar la llegada de divisas mediante el adelanto de exportaciones y la venta de parte de la cosecha retenida. Entre ambas, el Banco Central espera sumar al menos u$s 4000 millones a sus reservas en el corto plazo.

La agroindustria negoció con el equipo del ministro de Economía, Sergio Massa, herramientas para adelantar exportaciones. Como adelantó El Cronista, el jueves pasado el Banco Central publicó dos normas para que las cerealeras también accedan a cuentas en pesos dólar link y, sobre todo, traigan créditos para prefinanciar exportaciones y le presten a la autoridad monetaria esas divisas, sin pasar por el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

El "incentivo para la prefinanciación externa de exportaciones", informó el Banco Central, consiste en la apertura de cuentas en dólares para alojar esos créditos en bancos locales.

Los bancos, luego, licitarán por el equivalente a esos depósitos una Nota en Dólares (NODO) a 180 días, que rendirá una tasa de interés con un spread sobre la tasa internacional SOFER (en torno a 2,28%, en la actualidad). La tasa cubriría el costo que las cerealeras deben pagar para endeudarse con sus casas matrices. La no obligación de liquidar dólares en el MULC despeja riesgo cambiario y abarata ese endeudamiento.

El rol de los bancos

Fuentes del sector agroexportador que negociaron con el Gobierno el instrumento indicaron que el Banco Central debe emitir una normativa adicional, este jueves, y convocar a los bancos para que tomen los depósitos en dólares y liciten las NODO. Los bancos aún no tenían en el radar el nuevo instrumento para captar dólares de la exportación y prestárselos al BCRA.

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo

El Ejecutivo espera que entren, mediante este mecanismo, entre u$s 2000 y 4000 millones, que se sumarán a los u$s 300 millones que comprometió el sector pesquero y algún aporte adicional de la minería. Massa habló de u$s 5000 millones en 60 días.

El sector agroexportador esperaba, además, señales a los productores para estabilizar expectativas e incentivos para que estos vendan la cosecha. El Banco Central modificó la normativa que permite a los productores cambiar el 30% de sus ventas por dólares al precio "solidario" y depositar el 70% en cuentas a la vista dólar linked.

Fue un cambio técnico para permitir que quienes venden sus granos a través de cooperativas también puedan acceder al beneficio, que mejora el ingreso del productor en torno al 15% . Miguel Pesce, presidente del BCRA, espera juntar unos u$s 2000 millones por esta vía.

Agro expectante

Pero el agro espera más. Esta tarde, Massa y el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, definían cuándo se convocará a la mesa de enlace, que esperaba una reunión el viernes pasado. Sería esta semana, dijeron a El Cronista fuentes oficiales, pero en verbo potencial. El secretario pidió este martes "salir de las dicotomías estériles", en un seminario organizado por Clarín. Hasta este martes al mediodía, la dirigencia agropecuaria no había tenido novedades.

Miguel Pesce, presidente del Banco Central.

Los agroexportadores aguardaban que en ese encuentro se definan incentivos adicionales para que los productores vendan la cosecha, algo que Massa dejó picando en su primera conferencia como ministro. En principio, dijo, se extenderían los plazos.

Los tiempos se acortan. El Banco Central llevaba vendidos casi u$s 900 millones en agosto, principalmente por la importación de energía. Consultores privados estiman las reservas netas en un rango de entre u$s 1500 y 2000 millones. "Tuvimos niveles de reservas más bajos en el BCRA y pudimos cumplir con nuestras obligaciones" , dijo Pesce a El Destape Radio.

Según fuentes del sector financiero, las cuentas dólar link destinadas al agro no motivaron, hasta ahora, mayor interés. Hubo consultas, indicaron, pero se esperaban más definiciones. Por el tipo de operaciones, esperaban algún movimiento adicional en dos o tres semanas.



Los bancos también esperaban conocer al secretario de Política Económica para otear el rumbo y la consistencia que tendrá la gestión de Massa.