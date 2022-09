Sergio Massa se prueba ante el FMI e inversores: los informes que generan alertas en Wall Street

El dream team económico de Sergio Massa parte el domingo hacia los Estados Unidos para adelantar las negociaciones técnicas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de la llegada del ministro, el martes 6. La revisión de las cuentas para asegurar el próximo desembolso del Fondo por u$s 4000 millones es uno de los ejes pero también habrá reuniones con inversores y una visita a Houston con eje en energía.

El primer viaje de Massa al exterior como ministro de Economía llega en medio de alertas desde Wall Street sobre la economía global y de la Argentina en particular. La 'avanzada' estará formada por el viceministro Gabriel Rubinstein, el titular del Indec y asesor económico de Massa, Marco Lavagna e el secretario de Finanzas Eduardo Setti. También se sumará Lisandro Cleri, director del BCRA. En Washington los esperan el director para las Americas del FMI Ilan Goldfjan , la vicedirectora saliente Julie Kozack y Luis Cubeddu , a cargo del programa argentino.

La advertencia del FMI por inflación, la brecha del dólar y las reservas del BCRA



Chile firmó un acuerdo con el FMI: cómo es y cuál es la diferencia con el de Argentina



También habrá reuniones con inversores que ya tienen posiciones en Argentina y un capítulo energético con un viaje a Houston el 9 de septiembre, antes de regresar a Washington. El equipo estará una semana completa en Estados Unidos, hasta el 12 y completará la agenda con contactos con el Tesoro de EE.UU.

Desde que asumió hace casi un mes, Massa concentró los esfuerzos fiscales, monetarios y de financiamiento en calmar las expectativas de mercado, con anuncios de ajuste y un canje voluntario de deuda, al que sumó la decisión de no pedir más adelantos transitorios al BCRA y empezar a devolverlos. Su equipo destaca la recuperación de bonos y baja del dólar paralelo y los financieros que se habían disparado con la renuncia de Martín Guzmán . Sin embargo, en Wall Street todavía advierten que hay mucho camino por recorrer.

"Los esfuerzos de medidas que se llevan adelante no generan todavía el plan integral que se necesita para levantar la confianza y disipar la incertidumbre sobre el futuro", resume en un informe de Fitch Ratings Todd Martinez , director senior y co-director de Soberanos para las Américas de la calificadora.

ajuste fiscal, reservas y emisión

El programa con el FMI enfrenta desafíos macroeconómicos, detalla Fitch. El acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, en inglés) busca anclar las mejoras de política pero "el ritmo de ajuste está diseñado a la medida del complejo escenario político argentino y no pone en juego reformas estructurales", señala el análisis.

Elecciones Brasil 2022: el escenario que se anticipa para la Argentina y un giro con China y Estados Unidos



Ajuste, inflación y desdoblamiento del dólar: las definiciones de Gabriel Rubinstein, el viceministro de Sergio Massa



La calificadora considera que se necesitan más esfuerzos para cumplir las metas del año y más aún las de los próximos. Mientras el equipo económico trabaja en un Presupuesto 2023 que prevé un mayor ajuste fiscal -al 1,9%- para seguir en línea con el programa, advierte que se necesita "un plan concreto para un ajuste fiscal multianual".

El informe cuestiona también al FMI y remarca que el acuerdo "no impone metas monetarias estrictas". El gran déficit está en las metas de acumulación de reservas. "No están encaminadas y los nuevos planes para revertir la erosión dependen de préstamos externos o medidas temporarias , en lugar de enfocarse en las causas de las presiones actuales de cuenta corriente: la política cambiaria". En ese marco, enfatiza que la decisión del Gobierno es no devaluar y los planes de desdoblamiento no son claros.

Fitch se pregunta si Massa puede encarrillar el EFF. "No es economista y ha realizado movidas populistas en puestos anteriores, como Anses. Se sabe que tiene aspiraciones presidenciales, que pueden condicionar las medidas. Sin embargo, es un peso pesado político que podría tener las habilidades para sortear las tensiones entre las acciones peronistas y realizar ajustes de política que podrían ser políticamente peligrosos para otros".

desaceleración global y argentina

Por otra parte, un análisis de Moody's advierte por el contexto más adverso para la economía mundial. La agencia se enfoca en el G20 y vaticina una desaceleración del crecimiento a 2,5% este año y 2,1% el próximo. En ese marco, para Argentina prevé un PBI de 2,8% en 2022 y 1,9% en 2023.

A nivel global, será difícil para los bancos centrales el equilibrio entre la baja de la inflación y la actividad, para que no caiga en una recesión profunda, en línea con las advertencias del FMI y el Banco Mundial en la reciente reunión de Jackson Hole. La baja tolerancia de China a los casos de Covid puede amplificar esos riesgos, junto con la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania.