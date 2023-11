Sergio Massa anunció el congelamiento del impuesto a los combustibles

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, anunció este miércoles el congelamiento del impuesto a los combustibles.

La pausa del gravamen que, se extenderá hasta febrero de 2024, se da horas después de la normalización en el abastecimiento local.

"La situación crítica se ha superado. Espero que no vuelva a pasar. Vamos a ser firmes para que no haya abusos en la economía doméstica. El Estado resigna recursos para que la nafta no aumente más de lo pedido" , enfatizó el funcionario en un mensaje grabado.

Este miércoles y a través del Decreto 567/2023 , publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció que la suba en los montos de las cargas fiscales que "resulten de las actualizaciones correspondientes al tercer y cuarto trimestres calendario del año 2021, al primer, segundo, tercer y cuarto trimestres calendario del año 2022 y al primer, segundo y tercer trimestres calendario del año 2023 comenzarán a regir a partir del segundo mes de 2024.



"Surtirán efectos para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil a partir del 1° de febrero de 2024, inclusive" , amplia el artículo 1° de la normativa.



En este sentido, Massa aseguró: "E stamos felices de haber batido récords de producción y de saber que aumentamos un 50% la inversión en Vaca Muerta porque sabemos que es uno de los sectores más importantes para la competitividad económica y para la estrategia argentina de acumular reservas, pero eso no puede suceder a costa del bolsillo de los argentinos" .

Acuerdo de precios y críticas a la oposición





El candidato a presidente de UP apuntó también contra Javier Milei por su intención de "querer liberar los precios" de los combustibles.

"Yo quiero contarles que es la diferencia entre que la nafta valga 350 pesos o que valga 800. Nosotros vamos a defender el bolsillo de los argentinos. Y vamos a seguir promoviendo el desarrollo exportador porque somos la segunda reserva mundial de shale gas y la cuarta de shale oil" , cruzó.



Massa remarcó que "ni especulación por elecciones, ni especulación por vencimiento del congelamiento de precios, ni instalación en los medios de comunicación de aumentos del 40, del 20 o del 10" .