Senado: se trata la Boleta Única y el financiamiento universitario, ¿qué pasará con el DNU de la SIDE?

El Senado se prepara para tratar dos temas claves en sesión ordinaria: el financiamiento educativo de la Unión Cívica Radical y la boleta única. Sin embargo, desde Unión por la Patria (UP) pretenden con impulsar -en alianza con el radicalismo- el tratamiento del DNU que otorgó 100 millones en Fondos reservados para la SIDE.

Fuentes del Congreso informaron que tras la actuación de ayer por parte del bloque en Diputados, la Unión Cívica Radical (UCR) estaría dispuesta a votar con UP e incluirlo en el temario oficial de la sesión.

Ayer cinco diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) dieran vuelta su voto y otorgaran una victoria al ejecutivo al sostener el veto presidencial sobre la mejora en jubilaciones.

"Vamos a insistir en el recinto y veremos que hace la UCR. No firmó la labor parlamentaria pero no se opuso para nada", dijo a la prensa la senadora Anabel Fernández Sagasti de UP antes de entrar al Congreso de la Nación.

Desde UP aseguraron que con mayoría simple son capaces de tratar el DNU que otorgó fondos millonarios a la SIDE.

Por otra parte, se tratará también el financiamiento educativo que declara la emergencia presupuestaria para 2024 y propone una actualización de los gastos de funcionamiento.

El proyecto, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, encomienda al Poder Ejecutivo a recomponer los salarios docentes y no docentes en línea con la inflación.

Según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) el presupuesto vigente del programa Desarrollo de la Educación Superior es de $3.037.410 millones.

En términos reales, es un 31,5% más bajo que el de 2023 y lo ejecutado hasta julio es de $1.600.000 millones, un 31% menos que la ejecución del mismo período del año anterior.

"El presupuesto disponible para el pago de salarios se encuentra por debajo de la inflación de 2024", aseguraron.

Por su parte, Fernández Sagasti indicó que es una ley que deben "sacar rápido y que "sólo con lo que le descontaron de bienes personales se financian los jubilados y el financiamiento universitario".