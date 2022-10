ANSES IFE 5: todas las asignaciones que puede reclamar y cobrar el bono de $ 45.000

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) puso en marcha este lunes 24 de octubre la inscripción al Refuerzo Alimentario de $ 45.000, también conocido como IFE 5, destinado a adultos sin ingresos registrados. El beneficio se podrá tramitar en oficinas o de forma virtual a través de Mi ANSES.

El ministro de Economía, Sergio Massa, indicó que el pago está orientado a aquellas personas que " no tienen un plan, no tienen la Asignación Universal, no tienen seguro de desempleo, no tienen trabajo y sienten que el Estado no los está protegiendo". Esto quiere decir que quienes perciban otras asistencias sociales o tengan ingresos en relación de dependencia no podrán acceder.

Sin embargo, el decreto 578/2022, publicado este miércoles 26 de octubre en el Boletín oficial, confirmó un Refuerzo de Ingresos para trabajadores y desempleados que cumplan algunos requisitos.

Además, noviembre será el último mes que los jubilados y pensionados recibirán el bono de $ 7000. Por otra parte, los beneficiarios de Potenciar Trabajo y el Programa Acompañar recibirán el último aumento en sus haberes que se desprende de la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

REFUERZO DE INGRESOS noviembre: ¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?



Las personas que pueden acceder al Refuerzo de Ingresos pautado para noviembre son:



Trabajadoras/es en relación de dependencia permanente, temporarios y aquellos que realicen tareas discontinuas;

y aquellos que realicen tareas Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgo del Trabajo;

Trabajadoras/es monotributistas categoría A, B y C;

Personas que cobren la Prestación por Desempleo;

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur;

de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur; Personas que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante,

o asignación por trasplante, Jubiladas/os y pensionas/os.

refuerzo de ingresos: ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

Para acceder a este beneficio es necesario percibir una asignación contemplara en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y contar con Ingresos por Grupo Familiar inferiores a $ 131.208.

refuerzo de ingresos: ¿cúanto cobro?

Los montos a cobrar dependerán de los ingresos de cada grupo familiar:



Cobran $20.000 quienes tengan Ingresos por Grupo Familiar de hasta $131.208

quienes tengan Ingresos por Grupo Familiar de hasta $131.208 Cobran $6.830 quienes tengan Ingresos por Grupo Familiar entre $131.208,01 y $192.432.

quienes tengan Ingresos por Grupo Familiar entre $131.208,01 y $192.432. Cobran $3.454 quienes tengan Ingresos por Grupo Familiar entre $192.432 y $222.170

quienes tengan Ingresos por Grupo Familiar entre $192.432 y $222.170 Cobran $1.780 quienes tengan Ingresos por Grupo Familiar entre $222.170 pesos y $316.731.4

refuerzo de ingresos: calendario de pagos

Los titulares pueden ingresar con CUIL o número del beneficio a https://www.anses.gob.ar/consulta/fecha-y-lugar-de-cobro

