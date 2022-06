Segmentación de tarifas: el Gobierno espera una inscripción rápida como con el IFE

La segmentación de las tarifas de energía (luz y gas) finalmente está en marcha y el Gobierno cree que están dadas las condiciones para que en pocas semanas todos los usuarios que declaren al Estado su necesidad de subsidios mantengan la ayuda, mientras que el resto de los hogares pague el costo pleno de la generación eléctrica y la producción e importación de gas natural.

El caso típico que analizan en el Ministerio de Economía es el de un usuario que paga cerca de $ 1900 mensuales por la energía eléctrica.

Segmentación de tarifas: cuándo, cómo y dónde anotarse para no perder los subsidios

Si pierde los subsidios tendrá que abonar algo más de unos $ 1250 mensuales extra por cada bimestre, hasta llegar a fin de año con una factura de $ 5700 por mes.

Así, ante un consumo estable de electricidad, la boleta tendría un aumento del 200% (el triple) en seis meses .

Registro para los subsidios a las tarifas

La inscripción al Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía (RASE) se abrirá esta semana a través de la web (el link es www.argentina.gob.ar/subsidios ) y también de forma presencial en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y de distribuidoras de electricidad y gas.

Todos los usuarios, sin importar su condición económica, deberán " constituir un hogar " y presentar sus datos en forma de Declaración Jurada sobre ingresos, patrimonios y grupo familiar para mantener los subsidios . Quien no lo haga, los perderá.

La sola realización del trámite servirá para evitar abonar la tarifa plena mientras el Estado evalúa la pertinencia de la solicitud.

Martín Guzmán, ministro de Economía, y Santiago López Osornio, subsecretario de Planeamiento Energético

Aquellos que tienen tarifa social seguirán con la subvención aún si no se inscriben, dado que existen herramientas para detectar el cobro de programas sociales. En tanto, el que no desee los subsidios puede no completar el registro.

El Gobierno apuesta a que la inscripción será muy rápida y accesible, en medio de una campaña masiva de información pública .

Lo comparan con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) lanzado durante 2020, al inicio de la pandemia de Covid-19, y con el Refuerzo de Ingresos implementado este año, en el que más de 7 millones de personas se registraron en pocas semanas.

Cómo saber si aplico a los subsidios de luz y gas

Los criterios de exclusión de los subsidios son cobrar más de 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT) por hogar de una familia tipo; tener 3 o más inmuebles y/o vehículos con una antigüedad menor a 5 años, o ser dueño de un avión o embarcación de lujo.

La segmentación geográfica , preparada por técnicos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), fue descartada por " inaplicable ".

Los criterios serán "continuos y móviles"; es decir, el registro seguirá abierto para que los usuarios declaren más adelante que sus condiciones cambiaron y puedan requerir o despojarse de la ayuda estatal.

En cuanto a las CBT, se actualizarían mensualmente: el tope era de $ 333.000 netos por grupo familiar en abril y superaría los $ 350.000 en mayo; el dato lo dará a conocer este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Aunque las fuentes oficiales dicen contar con herramientas administrativas y técnicas después de analizar los datos de unos 16,4 millones de clientes residenciales de luz y otros 9 millones de gas , buscan que sean los propios usuarios los que declaren voluntariamente sus condiciones de ingresos y patrimonio junto a las de su grupo de convivencia.

Y están seguros de que podrán evitar "trampas" como las de quienes registrarán como usuario al que menos cobre en la familia.

En caso de que corresponda, los inquilinos de viviendas alquiladas podrán mantener los subsidios aunque el dueño de la propiedad los pierda .

Segmentación: qué dicen las empresas

Las empresas prestadoras de los servicios públicos de energía, por su parte, están desconcertadas.

Aseguran que no tuvieron ningún tipo de contacto con las autoridades para implementar correctamente la segmentación. Tampoco se moverán activamente; esperarán que sea el Gobierno el que les dé instrucciones, ya que creen que no tienen nada para ganar (sus tarifas seguirán iguales) y todo para perder.

Según dicen, ni el ministro de Economía, Martín Guzmán, ni el subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, les otorgaron información.

"Guzmán hizo esto porque quiere cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A nosotros en la Secretaría de Energía nos decían que creían que no se iba a concretar la segmentación", cuentan en el sector.

"Esto es una declaración de intenciones nomás. Faltan resoluciones de la Secretaría de Energía, y de los entes reguladores de la electricidad y el gas (Enre y Enargas), faltan los cuadros tarifarios . Es una muestra más de la pelea interna que tiene el Frente de Todos en energía y por eso está todo tan desorganizado", apuntaron en una empresa.

Para las distribuidoras, que en el caso de la energía eléctrica tuvieron un incremento de apenas el 8% anual frente a una inflación que -consideran- "podría acercarse a los tres dígitos", "va a traer una cantidad innumerable de problemas", ya que su función es solamente de "agente recaudador" y piensan que se estimulará el hurto de energía y la morosidad.