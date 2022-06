Boleta Única Papel: arrancó la sesión para dar media sanción al proyecto opositor

Con 129 diputados presentes, el número justo que exige el reglamento, la oposición logró poner en marcha la sesión especial convocada para votar la Boleta Única de Papel. Según los cálculos que manejan los legisladores, la iniciativa recibirá media sanción en la sesión que, prevén, durará más de siete horas.

Luego de que el debate debiera posponerse cuatro horas, a raíz de las complicaciones en los vuelos por la neblina, arrancó la sesión sin la presencia de Sergio Massa , que anoche viajó a Los Ángeles junto al presidente Alberto Fernández, para participar de la Cumbre de las Américas. Quien ocupó su rol fue el diputado del PRO Omar de Marchi , vicepresidente primero de la Cámara baja.



Con aplausos, los diferentes bloques de la oposición celebraron el arranque de la sesión. Fue cuando la pantalla marcó, pasadas las 14, que habían conseguido el número de diputados necesarios para habilitar el debate. Saldada esa instancia, los diputados del Frente de Todos comenzaron a bajar al recinto para sumarse al debate.

Los 129 diputados que aportaron al quórum fueron Juntos por el Cambio (115, porque Mario Negri, jefe de la UCR tienen Covid), Interbloque Federal (8), Juntos Somos Río Negro (2), Avanza Libertad (2) y La Libertad Avanza (1). Esta última es la bancada de Javier Milei y que a la hora de la votación sumará el de la otra integrante de ese espacio, Victoria Villarruel, que se sentó tarde.

Según pudo saber El Cronista, en la previa al debate, los jefes de bloque acordaron, en Labor Parlamentaria, "no hacer una sesión maratónica". Se acordó que sean 20 oradores a favor de la Boleta Única de Papel y 20 en contra de la herramienta.

El radical Mario Negri, que debió ausentarse por tener Covid, se lamentó por ausentarse en el debate. "La verdad es que siento mucha bronca por no poder votar Boleta Única de Papel porque siempre defendí la mayor transparencia electoral", dijo a la prensa. Quien quedó al frente de la bancada radical fue la vicepresidenta del bloque, Karina Banfi.

Cómo es la boleta

A grandes rasgos, la iniciativa que dictaminaron la semana pasada plantea un modelo similar al que rige en la provincia de Córdoba. Asimismo, el texto establece que la implementación de la Boleta Única de Papel regirá para cargos nacionales . En caso de que se aplique la ley de simultaneidad, habrá dos boletas : una para cargos nacionales y otra para los provinciales.

El diputado del PRO Omar de Marchi quedó al frente de la Cámara por la ausencia de Massa.

En tanto, el modelo elegido incluye un casillero de voto de lista completa para las elecciones generales, con el logo partidario al lado. Vale aclarar que esta opción no correrá para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. En esta instancia, se utilizará la denominación de la lista interna.

En tanto, si una agrupación no presenta candidatos para una categoría, esto deberá quedar aclarado. En el espacio correspondiente se deberá incluir la inscripción "No presenta candidato". Otro dato: el modelo no incluye un casillero para el voto en blanco.

MÁS DE CINCO

En cada elección de medio término, son apenas cuatro los distritos que eligen más de cinco diputados nacionales: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y CABA. Es por eso que el modelo que impulsa la oposición incluye la nómina completa de los candidatos, con foto de los dos primeros (que por la ley de paridad son un hombre y una mujer), excepto en estos cuatro casos.

Por cuestiones de espacio, claro está, se optó por una "salida" que fue uno de los principales puntos que cuestionó el oficialismo.

¿En qué consiste? Para esos cuatro distritos, en la categoría de diputados se incluirán los primeros cinco candidatos, con las fotos de los dos primeros. Mientras que en los cuartos oscuros habrá colgados afiches con la nómina completa de los candidatos titulares, para que los votantes puedan consultarlos antes de votar.

OTROS PUNTOS CLAVE

La oposición también logró acordar que en el dorso de la boleta se incluirá un casilleros para que el presidente de mesa -o su reemplazante- y los fiscales puedan firmar al momento de entregar la boleta al elector.

Borrador de Boleta Única de Papel.

Por otra parte, será la Cámara Nacional Electoral establecerá el diseño de la boleta. En este sentido, el texto establece que "cada Junta Electoral Nacional adaptará dicho modelo de acuerdo con el número de listas que intervienen en la elección de su distrito".

Asimismo, el espacio que ocupará cada alianza en la boleta quedará definido por sorteo público.