Iberia y Air Europa firmaron acuerdos con el Gobierno para incrementar un 20% las frecuencias y sumar rutas de Europa a la Argentina, con el objetivo de “promover el turismo receptivo”.

El anuncio fue confirmado por el Gobierno durante la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), donde se destacó que se “ reforzará la articulación público-privada ”.

El acuerdo con Air Europa prevé poner en marcha un plan de acciones conjuntas. Allí, la compañía puso el foco en el desarrollo de rutas hacia el interior del país, como la recuperación del vuelo Madrid–Iguazú. Se trata de una ruta que la aerolínea comenzó a operar en 2019 pero que, debido a la pandemia, debió suspender. De esta manera, la compañía apunta a consolidar estos destinos como parte de su estrategia en el país y avanzar en un aumento de hasta un 20% de las frecuencias hacia la Argentina.

Las definiciones surgieron tras un encuentro entre el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, y los directivos de la aerolínea, Richard Clark, CEO de Air Europa, e Imanol Pérez, director comercial de la compañía.

Por su parte, la española Iberia operará 23 vuelos semanales, con cuatro frecuencias diarias, a partir de julio de este año (durante la temporada de verano europeo), un récord en su operación de largo alcance. La ampliación de la oferta, que ya había sido anunciada por la compañía en octubre del año pasado, ahora quedó enmarcada en un acuerdo de promoción conjunta.

Así, la aerolínea alcanzará una frecuencia histórica de vuelos entre Ezeiza y Barajas. De hecho, Buenos Aires se consolidó como el principal destino de Iberia en América del Sur, por encima de Lima, Santiago y Bogotá.

El crecimiento en las frecuencias de la aerolínea forma parte del Plan de Vuelo 2030, con el que Iberia busca duplicar su tamaño en la próxima década. El programa, que contempla una inversión superior a 6000 millones de euros, incluye la renovación de flota y la incorporación de nuevas rutas en América y Europa.

América latina representa hoy más del 50% de la capacidad total de Iberia, un nivel inédito entre las aerolíneas europeas.

En esta misma línea se sumó Aerolíneas Argentinas. La compañía estatal anunció, durante la Fitur, tarifas especiales para viajar a Buenos Aires desde Europa y fortalecer la conectividad entre el país y los principales mercados emisores, con pasajes desde 1020 euros.