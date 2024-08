Se esperaba una sesión maratónica en Diputados pero se cayó de forma imprevista: los motivos

La cámara de Diputados esperaba tener esta tarde una sesión especial que, además de un temario que incluye el tratamiento de 14 proyectos, estaba marcada por una agenda pública dominada por la denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández y la visita de legisladores de La Libertad Avanza a represores de la última dictadura.

A partir de las 12.15 comenzó la convocatoria para que los diputados bajaran al recinto para dar comienzo a una reunión en el que se formalizará el reemplazo de diputados, donde también se esperan discursos de condolencias por el fallecimiento de la hija de Ricardo López Murphy y la esposa de Carlos Castagneto, y finalmente, el tratamiento de iniciativas que ya tiene dictamen de las comisiones legislativas de la Cámara.

Sin embargo, pasada media hora, el oficialismo y los aliados no tenía quorum y los legisladores opositores pidieron al presidente de la Cámara, Martín Menem, que la diera por "caída" y que convoque a una nueva.



La sesión no era ajena a la agenda pública, que está tomada en las últimas horas por la denuncia por violencia de género que realizó la ex primera dama, Fabiola Yañez, contra el expresidente Alberto Fernández.

La noticia tuvo alto impacto mediático y político, concitando un repudio amplio, entre ellas los de figuras femeninas del Frente de Todos, como los de la senadora Juliana Di Tullio y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Por otra parte, se aguardaban "cuestiones de privilegio" y el debate legislativo sobre posibles sanciones a diputados de La Libertad Avanza que visitaron a militares condenados por delitos de lesa humanidad.

