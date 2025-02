Malas noticias de ANSES: estas personas ya no cobrarán las Becas Progresar

El Gobierno de Javier Milei no pagará las Becas Progresar a quienes no cumplan con los requisitos. Por lo que, todos los beneficiarios que no apliquen a los criterios del programa quedarán excluidos a partir de ahora.

Las Becas Progresar están pensadas para que los jóvenes puedan terminar los estudios. Conocé cuáles son los requisitos obligatorios y cuáles son los motivos por los que podés perder el beneficio.

Becas Progresar: quiénes perderán el beneficio

Motivos por los que te pueden excluir del beneficio Becas Progresar:

No reunir los requisitos del programa al que se aplicó (Progresar Obligatorio, Progresar Superior o Progresar Trabajo).

Tener una carrera de grado, profesorado o tecnicatura finalizada.

Si fue dado de baja el programa por una causa imputable al beneficiario.

No completar la carrera en el tiempo estipulado.

Estar inscripto al Régimen del Impuesto a las Ganancias o que un miembro de la familia lo esté.

Quienes reciben una beca educativa de la Secretaría de Educación.

Haber sido beneficiario de la Beca Progresar Superior en dos convocatorias previas.

No cumplir con las condiciones del Reglamento Progresar.

¿Cuándo se cobra el Progresar?

Los beneficiarios de Progresar recibirán sus pagos según la terminación de su DNI:

Documentos terminados en 0 y 1: 21 de febrero

Documentos terminados en 2 y 3: 24 de febrero

Documentos terminados en 4 y 5: 24 de febrero

Documentos terminados en 6 y 7: 25 de febrero

Documentos terminados en 8 y 9: 25 de febrero

¿Cuánto se cobrará en febrero?

Las Becas Progresar en febrero de 2025 pagarán a los beneficiarios $35.000.

¿Cuáles son los requisitos de Progresar en 2025?

Requisitos de Progresar Obligatorio

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con 2 años de residencia legal y DNI. Tener entre 16 y 24 años al momento de la convocatoria. Los ingresos del hogar no deben ser superiores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, a menos sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez (otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478). Ser alumno regular. Participar en las actividades complementarias del programa. Cumplir con las condiciones del Reglamento Progresar. Contar con el esquema de vacunación completo.

Requisitos del programa Progresar Trabajo

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con 2 años de residencia legal y DNI. Tener entre 18 y 24 años. Se extiende hasta los 40 años para personas sin un trabajo formal. Los ingresos de la persona no deben superar los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Requisitos del programa Progresar Superior

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con 5 años de residencia legal y DNI. Estudiantes ingresantes: entre 17 y 24 años de edad. Estudiantes avanzados: hasta 30 años. Estudiantes de enfermería: sin límite de edad. Los ingresos del hogar no deben ser superiores a los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, a menos sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez (otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478). Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción. Estar cursando estudios en universidades nacionales o provinciales, institutos universitarios nacionales o institutos de educación técnica superior, institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Tener el esquema de vacunación completo. Participar en las actividades complementarias.

Puedes ingresar a Mi ANSES para saber si cobrarás la Beca Progresar.