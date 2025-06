Se despide la pensión por fallecimiento: este grupo de personas dejará de recibir el pago por viudez

En mayo la moratoria previsional vio su fin, y con esto, el Gobierno elimina una posibilidad clave para los beneficiarios de ANSES . Ahora no podrán cobrar la pensión por fallecimiento de un jubilado.

Durante el gobierno de Alberto Fernández se sancionó la moratoria previsional, que una vez vencida no se pudo aprobar su prórroga. Así, todas las personas que no cumplen con los 30 años de aportes ya no podrán jubilarse.

Existe una alternativa a este problema, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pero, al recibirla, muchos beneficios de ANSES se pierden en el camino.

Adiós pensión por viudez: todas estas personas no podrán recibirla

Las personas que por el fin de la moratoria hayan accedido a la PUAM, no podrán cobrar la pensión por viudez. Los jubilados de ANSES sí pueden acceder a la pensión por el sistema general.

Las limitaciones de la PUAM:

No permite cobrar pensión por viudez

Requiere vulnerabilidad económica

No se puede residir en el exterior

Acceder a la PUAM: cómo iniciar el trámite

Ingresar con tu clave de seguridad social Datos personales actualizados Solicitar turno presencial en ANSES

PUAM en julio: cuánto cobran los pensionados

La jubilación mínima en julio de 2025 alcanzará con el bono los $379.355, con el aumento del 1,5% aplicado por la movilidad jubilatoria.

La PUAM en julio de 2025 será de $ 247.438,53, que más el bono extraordinario queda en $ 317.438,53.