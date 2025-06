Adiós a la pensión por fallecimiento: el Gobierno eliminará el cobro del beneficio por viudez a este grupo

Con el fin de la moratoria previsional de la ANSES el pasado mes de mayo, el Gobierno de Javier Milei eliminó la posibilidad de cobrar las pensiones por fallecimiento de un jubilado para un determinado grupo de personas.

La moratoria previsional, sancionada durante 2023 en el gobierno de Alberto Fernández, se terminó meses atrás y el Congreso aún no logra aprobar su prórroga. Así, por lo pronto, todas aquellas personas que no cumplan con los 30 años de aportes requeridos ya no podrán jubilarse.

Sin embargo, existe una alternativa para las personas en edad de retiro que no puedan acceder a la jubilación: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% del haber mínimo .

Con el vencimiento de la moratoria, las personas que alcancen los 65 años, sean hombres o mujeres, podrán acceder a la PUAM, una pensión no contributiva para adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

Ahora bien, uno de los cambios con el fin de la moratoria es que las personas que accedan a la PUAM no podrán cobrar una pensión por viudez en caso de que su pareja con haberes vigentes haya fallecido, algo a lo que los jubilados por el sistema general sí pueden acceder.

Esto se debe a que, entre los requisitos para cobrar la Pensión Universal para el Adulto Mayor de la ANSES, se mencionan:

Disponible para mayores de 65 años sin requisitos de aportes.

No permite cobrar pensión por viudez .

. Se pierde en caso de residencia en el exterior.

Requiere demostrar vulnerabilidad económica.

¿Cómo iniciar el trámite para acceder a la PUAM?

Tener una clave de seguridad social. Datos personales actualizados para el trámite. Solicitar un turno para ser atendido de forma presencial en una oficina de ANSES.

¿Cuánto cobro de la PUAM en julio?

En mayo de 2025, el haber mínimo jubilatorio en Argentina será de $ 309.294, tras aplicar un aumento del 1,5% en línea con la inflación de mayo. A este monto se suma el bono de $ 70.000, que llevará el ingreso total a $ 379.294,80

Dado que la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima, los beneficiarios de esta pensión recibirán $ 247.435,83. Además, con el bono extraordinario de $ 70.000 otorgado en mayo, el ingreso total para quienes cobren la PUAM será de $ 317.435,83 el mes entrante.