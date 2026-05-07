El gobernador Greg Abbott advirtió que el estado necesita con urgencia más trabajadores especializados para sostener el ritmo de crecimiento industrial, energético y de infraestructura que atraviesa la región. La demanda no deja de aumentar y los puestos más difíciles de cubrir son los vinculados a oficios técnicos. Entre ellos aparecen los electricistas, soldadores, plomeros y operadores industriales, profesiones que hoy ofrecen salarios competitivos y alta estabilidad laboral en distintas ciudades texanas. Durante el lanzamiento del nuevo Texas Jobs Council, Abbott aseguró que el estado atraviesa uno de los momentos de mayor expansión económica de su historia, pero reconoció que muchas empresas no consiguen suficientes empleados capacitados. “Texas es actualmente el mejor estado del país para oportunidades laborales y de negocios”, afirmó el gobernador. Además, remarcó que existe una fuerte necesidad de cubrir puestos vinculados a la construcción, energía e infraestructura. Entre los empleos más buscados aparecen: La situación se volvió especialmente crítica por el crecimiento de centros de datos, nuevas plantas industriales y obras energéticas que se multiplican en distintas regiones del estado. Texas se convirtió en uno de los principales polos de desarrollo tecnológico de Estados Unidos y eso elevó de manera explosiva la necesidad de trabajadores eléctricos especializados. Un reciente informe reveló que grandes compañías comenzaron a invertir millones de dólares en programas de capacitación para formar nuevos electricistas ante la falta de personal disponible. La expansión de los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial y el crecimiento de la demanda energética explican parte del fenómeno. Expertos advierten que Texas podría transformarse en el mercado de data centers más grande del mundo antes de 2030. En paralelo, usuarios y trabajadores del sector señalan en redes y foros especializados que muchas empresas ya enfrentan dificultades para encontrar personal experimentado. La escasez de mano de obra comenzó a presionar los salarios en distintos oficios técnicos. Electricistas y soldadores con experiencia pueden acceder a ingresos muy superiores al promedio estatal, especialmente en proyectos energéticos o industriales. Desde el gobierno texano también impulsan programas de formación y aprendizaje para acelerar la incorporación de trabajadores jóvenes a estas profesiones. Abbott insiste en que Texas necesita fortalecer la capacitación laboral para sostener el crecimiento económico y evitar que las empresas enfrenten frenos por falta de empleados calificados.