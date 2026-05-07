Distintas empresas vinculadas con Carlos Slim continúan ampliando su oferta de empleo para jóvenes que buscan incorporarse por primera vez en el mercado laboral. En esta ocasión, se difundió una vacante orientada a personas de entre 18 y 30 años que no cuenten con experiencia previa, con el objetivo de facilitar su ingreso a un trabajo formal y con capacitación incluida. La propuesta se enmarca dentro de las estrategias del grupo empresarial para formar nuevos perfiles profesionales y brindarles herramientas de crecimiento dentro de la organización. La vacante corresponde con el puesto de Gestor de Cartera y Recuperación, una función centrada en la atención al cliente y la administración de cuentas. Entre las tareas principales se incluyen el seguimiento de cobranzas, la resolución de consultas de usuarios, la actualización de información crediticia y la gestión de procesos administrativos internos. El perfil buscado prioriza la actitud de aprendizaje, el compromiso con el trabajo en equipo y la orientación a resultados, más que la experiencia previa, lo que abre la puerta a jóvenes que buscan su primer empleo formal. El puesto ofrece un salario mensual cercano a los 7,000 pesos, además de prestaciones superiores a las de ley. A esto se suma un programa de capacitación inicial para quienes sean seleccionados, lo que permite adquirir habilidades desde cero dentro del puesto. Uno de los aspectos más destacados es la posibilidad de crecimiento dentro del propio Grupo Carso, ya que el programa contempla un plan de carrera que permite ascender a mejores posiciones conforme al desempeño y la experiencia adquirida dentro de las empresas del conglomerado.