Scioli no se baja: un spot desafía las presiones para que retire su candidatura y no haya PASO

En medio de las presiones del kirchnerismo, los gobernadores peronistas y el Frente Renovador para consensuar un binomio presidencial dentro del Frente de Todos y que no haya PASO, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, lanzó hoy un spot en el que parece hacer oídos sordos a esos reclamos. En tono abiertamente propagandista, francamente electoral, el exgobernador de la provincia de Buenos Aires recuerda en el video sus épocas de corredor en lancha, para establecer comparaciones con los atributos que se necesitarían ahora para sacar a la Argentina adelante, ya que el país se encuentra "navegando en un mar embravecido y peligroso".



La única forma de avanzar es enfrentando los desafíos y triunfando. De eso estamos hechos. Así somos. #MásQueNuncaDaniel pic.twitter.com/ANAhn7FO8J — Daniel Scioli %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 (@danielscioli) June 8, 2023

Scioli recuerda que, en su trayectoria como motonauta, su lancha se llamaba 'La gran Argentina' . "¿Y por qué?", pregunta retóricamente Scioli: "Porque cuando el mar estaba más agitado, con las condiciones más duras, el rumbo más difícil, cuando tenía que tomar decisiones a 250 kilómetros por hora, sobre olas de dos metros, enfrenté la adversidad con aún más energía y determinación. Y gané", contesta.

"Hoy nuestro país está justamente así. Navegando en un mar embravecido. Y peligroso. ¿Y saben cuál es el camino? Encarar, avanzar. Y ganar", señala quien también fue vicepresidente en la primera gestión kirchnerista, la de Néstor Kirchner en 2003/2007 y candidato a presidente, en tándem con Carlos Zannini, en la fórmula derrotada por Mauricio Macri en 2015.

El spot remata: "De eso estamos hechos. Enfrentar los desafíos. Por más grandes que sean y triunfar. Eso es Argentina, así somos. Más que nunca, Daniel Scioli.

El spot de Scioli se conoce en el final de una semana llena de tensiones, mensajes y gestos simbólicos y no tan simbólicos mediante los cuales, cada sector de la coalición gobernante, fijó posición sobre sobre la forma en que deben dirimirse las candidaturas para las elecciones de este año.

El martes, por ejemplo, dos referentes claves del Frente Renovador, como la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau y, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, fueron explícitos en sus expresiones sobre la necesidad de que no haya una PASO.

Moreau hizo hincapié en la situación dentro del Frente de Todos, manifestando su preocupación por los dirigentes que "juegan a la interna con soldaditos de cartón" mientras el ministro de Economía, Sergio Massa, "se esfuerza por mantener la estabilidad". Moreau, en su cuenta de Twitter, había ya expresado su decepción al ver que "aquellos que generaron la crisis que requiere de una estabilización se encuentran inmersos en disputas internas en lugar de cumplir con sus obligaciones".

Además, cuestionó la falta de enfoque de algunos funcionarios, como el embajador en Brasil, Daniel Scioli, en la búsqueda de inversiones en un momento económico complicado para el país. "Me alarma que funcionarios, sobre todo el embajador en Brasil, no se estén ocupando de conseguir inversiones en medio de una situación económica complicada para el país. Me parece irresponsable que en lugar de generar acciones de gobierno estén discutiendo candidaturas", dijo.

Por otro lado, Diego Giuliano, en una entrevista con Radio Télam, afirmó que el Frente Renovador continuará en el Frente de Todos siempre y cuando este último demuestre su voluntad de ganar las elecciones. Giuliano resaltó la importancia de trabajar en un sistema competitivo que permita mantener un proyecto de país basado en el trabajo y la producción, en contraposición a la especulación financiera y una visión centralista y unitaria.

En tanto, ayer, los gobernadores del PJ se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y enviaron un contundente mensaje en medio de la interna del oficialismo. Pidieron, en forma unánime, que el Frente de Todos vaya a las elecciones con una fórmula de unidad.

Hoy también fue un día prolífico en gestos y definiciones. El gobernador Axel Kicillof encabezó el principal encuentro político de la jornada al reunirse con intendentes de la Primera y la Tercera secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, quienes trabajaron lo expuesto el miércoles por los gobernadores y vicegobernadores del PJ, que exigieron de manera conjunta una lista única del peronismo.

"Lo que se haga en la Provincia tiene que estar coordinado con la estrategia nacional", pidió el mandatario provincial luego del mitin, dando muestras complementarias de que no será candidato a Presidente. Horas antes, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, pidió "una fórmula federal y generar un diálogo" entre el binomio presidencial y Massa.

El guiño de ambos dirigentes va direccionado a un candidato de consenso que, todos coinciden, no debería salirse de los ministros Eduardo "Wado" de Pedro y Sergio Massa.