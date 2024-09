Santa Fe pide un plan conjunto con el Gobierno nacional para impulsar una Ley Pyme

El Santa Fe Business Forum, organizado por el gobernador de la provincia Maximiliano Pullaro, reunió a 200 compradores de 40 países con casi mil empresas argentinas con el objetivo de promover el intercambio comercial y productivo. Allí, el ministro de Desarrollo de Santa Fe, Gustavo Puccini, fijó las expectativas en cuanto a su relación con el Gobierno, la hidrovía y su mirada ante el Régimen de las Grandes Importaciones (RIGI).

Al abrir el Foro de Inversiones, Pullaro sostuvo que " Provincia y Nación deben coordinar acciones que nos permitan poner en valor nuestros sistema productivo ". El evento se extenderá hasta el día jueves inclusive en la ciudad de Rosario y contará con la presencia de más de 32 embajadores. Ya fueron varios los funcionarios locales y nacionales y especialistas que pasaron por el escenario con su mirada sobre el desarrollo productivo en la provincia y en la Argentina.

Si bien Pullaro aseguró encontrarse convencido que la salida es "el equilibrio fiscal y el uso eficiente de los recursos del Estado" también expresó que el camino es "apostando al crecimiento económico, a la industria y el empleo".







Una nueva Ley para Pymes y el futuro del RIGI

Gustavo Puccini, ministro de Producción local, fue categórico durante el evento: el objetivo es que las empresas productivas de Santa Fe que aún no exportan, lo hagan. Una larga lista de firmas ya se anotaron para llegar a acuerdos comerciales con distintos países y según pudo recabar El Cronista muchas de esas rondas de negocios pasarían al plano de la inversión en rubros que van desde las autopartes hasta la miel.

En este sentido, el funcionario provincial se refirió a una nueva "Ley Pyme" que están impulsando desde su cartera y aseguró que aprovecharían la presencia de distintos funcionarios del Gobierno nacional "para volver a hablar del tema".

"Porque las inversiones para el RIGI son muy importantes, que son las de 200 millones de dólares para arriba, pero no dejan de ser importantes las inversiones que hacen empresas o pymes de la provincia y que también tengan algunos beneficios", estableció Puccini en diálogo con El Cronista al ingreso del Santa Fe Business Forum



El proyecto sería establecer beneficios de crecimiento o de producción que repercutirían en un incentivo a quienes inviertan. Según Puccini, este proyecto se viene trabajando en conjunto con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y se elevará a Nación.

Por otra parte, el ministro descartó las presunciones de desigualdad ante el Régimen de Incentivo a las Grandes inversiones y admitió que lo que más quieren las empresas de Santa Fe es previsibilidad. " Creo que el Gobierno nacional en esto hizo un trabajo. Está haciendo un trabajo. Hay que ver cómo, cómo va pegando en lo real ", sostuvo en diálogo con El Cronista.

Por otro lado, también se refirió a la flexibilización que hizo el gobierno de las importaciones de acero a través de la modificación del reglamento técnico para importar este insumo para la construcción

"Son reglamentaciones que el Gobierno nacional está intentando llevar adelante. Hay que leer bien la letra chica. El sector también lo estaba de alguna manera demandando. Me parece que para muchas pymes, y más ahora en este contexto, en estos dos o tres meses, están a la expectativa de bajar impuestos", sostuvo.





La obra pública en las rutas y el futuro de la hidrovía

El conflicto con las rutas nacionales en Santa Fe no ha parado de crecer debido a la falta de resolución por parte del gobierno nacional. " Falta que Nación la ceda en los papeles, sino las tienen que arreglar. La gente quiere soluciones no importa si es de Nación, si es de Provincia o el municipi o", remarcó Puccini. Por las rutas nacionales de Santa Fe pasan camiones cerealeros y la producción que se exporta.

Otro de los grandes puntos de debate será la licitación de la hidrovía y Santa Fe quiere participar de esas mesas de diálogo. "El Gobierno ahora está llamando a estas mesas de diálogo. Nosotros queremos estar sentados como provincia. Se nos indicó que todas las sugerencias que tengamos para el pliego las volquemos ", indicó el ministro.

El gobierno de Santa Fe quiere discutir, además de una licitación por dragado y balizamiento, una tarifa competitiva que aplique realmente al plano internacional y otras cuestiones como la seguridad. "No nos quedamos con esa mirada corta de estos tres temas, estos tres puntos. Primero, no es solo el balizamiento y el dragado y el peaje. Si no, nos quedamos con obviamente un interés privado muy particular de solo extraer granos y de llevar los granos", concluyó.