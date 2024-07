Uno de los gobernadores kirchneristas que no firmó el Pacto de Mayo anunció un fuerte aumento de sueldos

A horas de que el Indec dé a conocer el nuevo índice de precios uno de los gobernadores más kirchneristas, y uno de los únicos seis que no firmaron el Acta de Mayo con Javier Milei, anunció un nuevo aumento para estatales y un salario mínimo de $ 450.000 a partir del 1° de julio para ganarle a la inflación.

En conferencia de prensa Gildo Insfrán presentó el nuevo escalafón con incrementos salariales del 28% para todo el sector público de Formosa. La medida abarca a personal activo, pasivo y a beneficiarios del Instituto de Pensiones Sociales (IPS). Ya acumula un 80% en lo que va del año.

En la misma presentación el mandatario explicó que el aumento se extenderá a los agentes activos sobre los adicionales por guardias, horas extras, días inhábiles, tareas diferenciadas y, entre otros, a asistencia social al personal.

Aportes especiales a docentes

Entre los cambios presentados el gobernador dispuso la habilitación del rubro "Complemento Docente por Servicios", un beneficio no bonificable, asociado al tiempo prestacional de actividad del agente. Explicó que esa suma fija se abonará en once tramos con un valor inicial de $ 50.000 para quien tenga un año de servicio hasta $ 387.000 para quien tenga 24 años o más de servicio . Será un plus o incentivo que confronta con el gobierno Nacional que dispuso la quita del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y que algunas provincias tomaron como propio -como Formosa- mientras otras no pudieron afrontar su pago.

De todos modos, Formosa no dejará de abonar ni el Fonid ni tampoco el programa Conectividad que en ambos casos asumió cuando Nación recortó partidas "para evitar la disminución de los salarios docentes". A partir de este mes de julio se mantendrán y se aumentarán ambos items en un 28% aunque con un importante cambio: estarán alcanzadas por la legislación previsional, es decir, sujetos a aportes y contribuciones.

PACTO de MAYO | Quiénes y por qué no fueron los gobernadores "OBSTINADOS" contra los que apuntó MILEI - El Cronista

OBRA PÚBLICA | Por qué uno de los gobernadores peronistas más críticos, QUINTELA, negoció con Milei: el detalle de lo que firmó - El Cronista

Además el mandatario fijó un nuevo valor del punto índice que se utiliza para calcular los salarios docentes. A partir de este mes será de $ 809,480455 por lo que el haber inicial de un maestro de grado que se contabiliza en 199 puntos índice pasará a ser de $ 161.086 y sobre esa suma se le adicionarán antigüedad, salario familiar etc, más el Fonid, Conectividad y el nuevo complemento.

Según dijo el propio Insfrán, para el Tesoro provincial estas medidas representan en lo que va del año un desembolso incremental superior a los $ 198.500 millones que se financiarán "íntegramente" con recursos corrientes del presupuesto provincial "sin acudir a endeudamiento". Y apuntan, explicó, a "apuntalar el poder adquisitivo de los salarios del sector público cuya capacidad se viene deteriorando".