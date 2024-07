Cómo y por qué uno de los gobernadores peronistas más críticos aceptó negociar con Milei

Cotizaciones relacionadas

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, no irá al Pacto de Mayo convocado por Javier Milei pero tuvo que ceder, optó por "el mal menor" y se sentó a acordar con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y con el secretario d Obras Públicas Luis Giovine como ya lo hicieron sus pares peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) además de los que representan a Juntos por el Cambio y la mayoría de los de partidos provinciales.

En campaña había amenazado con renunciar si Milei era electo Presidente y acaba de sacar el Chacho, una cuasimoneda riojana, además sostiene sus protestas para con la gestión nacional como uno de los más firmes detractores de la Casa Rosada. Sin embargo aceptó hacerse cargo de varias obras públicas proyectadas por Nación. La noticia fue de alto impacto aunque también en el entorno del bonaerense Axel Kicillof esperan noticias sobre el traspaso de la Autopista Presidente Perón.

Quintela, como el resto, tiene en claro que Milei no cederá más que un poco y la condición que les pusieron desde Nación para terminar algunas obras imprescindibles era que la provincia se hiciera cargo de otras.

Así quedó fijado en el acuerdo marco sustentado en el artículo 1° del decreto 70/23 que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social. El DNU todavía está vigente porque sólo lo rechazó el Senado de la Nación y nunca lo trató la Cámara de Diputados.

Según el texto del convenio se estableció el listado de las obras que corresponden a cada cual. Sólo recibirán financiación nacional aquellas obras riojanas que fueron discontinuadas pero que cuentan con un alto grado de ejecución y con fondos pre-acordados en organismos internacionales.



Hoy después de muchos obstáculos pudimos firmar el convenio con el Jefe de gabinete @GAFrancosOk, el vice jefe de gabinete Lisandro Catalan y el secretario de obras públicas Luis Giovinne para la continuidad de las obras de nuestra provincia que eran financiadas por nación y que... pic.twitter.com/PyvuxwakLt July 2, 2024

En La Rioja aseguran que no se los presionó para firmar la postergada acta a la hora cero del 9 de julio en San Miguel de Tucumán aunque se atribuyeron maniobras dilatorias al también riojano y presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Martín Menem. Según reveló Quintela tenía agendada la firma del listado de obras a traspasar para 21 días atrás pero le cancelaron aquella reunión a último momento.

"Es un convenio marco, todavía tenemos que armar con cada uno de los ministros de las distintas áreas cómo va a ser el financiamiento que pone la Nación, y qué puede poner la provincia, porque nuestro presupuesto no es flexible para lo que significan las inversiones nacionales, que justamente se gestionan porque en el presupuesto de la provincia no ingresan, no pueden por los montos", aclaró Quintela al regresar a su provincia.

"Esto no impide ni modifica mi posición política" aclaró el riojano que consideró que "sería un crimen para nuestra provincia" no aceptar al menos la reactivación de algunas obras que de otra manera la provincia no podía asumir.

Quintela también desechó cualquier especulación: "Esto no fue a cambio de nada, no fue antes de la Ley Bases ni por la modificación de la conducta de los legisladores que responden al gobierno de La Rioja y representantes de los intereses del pueblo de la provincia". "Sería un necio si no viniera a firmar", concluyó.





Una por una las obras que se reactivan

Todas las obras que figuran en el convenio se encontraban hasta ahora a cargo de diversos entes del Sector Público Nacional. Del listado consensuado, se mantendrán a cargo del Ministerio de Economía sólo una docena de obras de construcción, refacción y ampliación de escuelas y jardines de infantes y otra docena correspondiente a obras viales y cloacales :

· Túnel y ensanche de la Ruta Nacional 75 La Rioja- Los Sauces Nueva Ruta Nacional 73 La Rioja - Chilecito

· Distribuidor Félix de la Colina y avenida Ortiz de Ocampo rotonda El Chacho

· Mantenimiento Ruta Nacional 38

· Nexo y planta compacta depuradora de efluentes cloacales

· Nexo y planta depuradora de efluentes cloacales y construcción de nueva red de agua potable en Tama

· Construcción de acueducto Río Salado en Portezuelo

· Planta de tratamiento de líquidos cloacales en Rosario Vera Peñaloza

· Renovación urbana del área central y desagües pluviales

· Construcción Centro de Desarrollo Infantil en Villa Unión y en el departamento Rosario Vera Peñaloza

· Pavimentación ruta nacional 76 paso Pircas Negras quebrada de Santo Domingo

· Ruta Nacional 76 empalme Ruta Nacional 150 y Nacional 40.

· Ruta Nacional 76 Villa San José de Vinchina, límite con Chile

· Enripiado y badenes Ruta 8, Pinchas-San Pedro





Las obligaciones de obra pública pendiente para La Rioja

Entre las cláusulas del acuerdo se estableció que habrá acuerdos específicos para determinar las condiciones particulares para cada una de las obras referidas al estado de avance, la modalidad de pago acordada en el contrato, se volverán a determinar precios del contrato respectivo y las deudas pendientes de pago.

También el gobierno de La Rioja se comprometió a gestionar el consentimiento con contratistas y/o de los municipios, según corresponda, de las obras cuya ejecución y financiamiento aceptó.

Finalmente, Nación y La Rioja acordaron un tercer listado de obras con final incierto, no se determinó aún si serán asumidas por la provincia o si, eventualmente se rescindirán los contratos de común acuerdo.



Entre las obras de las que se hace cargo la gestión Quintela se encuentra la construcción del distribuidor de agua potable de un barrio capitalino; varias escuelas técnicas, un acueducto, obras de conexión vial, un parque, el Centro de Diagnóstico y enfermedades transmisibles, obras de pavimentación y media docena de Centros de Desarrollo Infantil.