Roberto Cachanosky estalló contra Milei y le dijo de todo: "Condiciones mentales"

El economista Roberto Cachanosky explicó este jueves su ausencia en la cena de la Fundación Libertad y remarcó sus profundas diferencias con Javier Milei. "No está en condiciones mentales de poder gobernar", dijo sobre el presidente.

Según trascendió en las últimas horas, el mandatario habría bajado del encuentro celebrado en Parque Norte a dos referentes del mundo liberal, entre ellos Cachanosky.

"Dejé de ir por decisión propia, porque más allá de un ambiente liberal era un lobby empresarial. La última vez que fui, hace dos años, terminó de hablar la primera persona y me fui porque me aburrí", explicó el consultor económico, quien lamentó las burlas que Milei le hizo a algunos de sus colegas.

"Estamos discutiendo ideas, no un problema personal. Con Melconian podemos coincidir o no en muchas cosas, pero está mal hacerle burla", opinó Cachanosky sobre el escándalo con el expresidente del Banco Nación.

Esta postura "agresiva" del presidente, cree el economista, le hace daño al liberalismo e impacta directamente en un sector de la sociedad.

"Le he tratado de explicar años atrás que no use a agresión porque los chicos que lo siguen, en vez de ser liberales, se iban a convertir en una manga de fascistas que salen a insultar. Me dijo que lo estaba tratando en terapia, pero parece que no tuvo mucho éxito", ironizó en diálogo con Radio La Red.

"Intolerancia al que piensa distinto": la dura crítica de Cachanosky a Milei

"Tiene una intolerancia a la gente que piensa distinto e inventa cosas que son mentira para ensuciar a otras personas. Conmigo lo hizo varias veces. Inventó que yo no iba a eventos sociales con mi esposa porque yo decía que era fea. Imagínense los problemas que me puede generar eso", recordó.



Cachanosky, incluso, puso en duda las condiciones mentales del presidente y no dudó en afirmar que "no está apto" para ejercer el cargo.

"Como argentino y por lo que sé de él, opino que esta persona no está en condiciones mentales de poder gobernar. No tiene noción de la realidad", arremetió.

"Es agresivo, descalifica y eso se puede trasladar a la violencia física, eso me preocupa, así nacen las grandes dictaduras", continuó.

Críticas al superávit del Gobierno: "Es como cuando a fin de mes no pagás la tarjeta"

El lunes, en cadena nacional, el presidente Milei anunció que la Argentina alcanzó el superávit fiscal en sus cuentas públicas durante el primer trimestre del año, lo que se suma al saldo favorable que se registró en el mismo período en la balanza comercial.

Para Cachanosky, el resultado que presentaron desde el Gobierno no deja de ser ficticio. "Es como cuando a fin de mes no pagás la tarjeta. Tenés superávit porque no la pagaste, pero la deuda la tenés igual. Hay gastos que no se están registrando", ejemplificó.

Al final de la conversación, el consultor tomó distancia y aseguró que el presidente "no es un verdadero liberal".

"Ser liberal en Argentina no es negar el Estado, es limitarlo lo más posible y que los mercados sigan operando con libertad. Él no es liberal, si lo primero que hizo cuando llegó fue pedir poderes absolutos. No me produce nada estar distanciado de él, pero me preocupa que mis colegas no puedan ver el problema de fondo: un proyecto político autocrático", concluyó.