Milei habría "bajado" a dos liberales de la cena de la Fundación Libertad

¿Javier Milei tiene una lista negra de economistas? Anoche, el Presidente dio un largo discurso en la cena anual que organiza la Fundación Libertad. El encuentro celebrado en el Golden Center, salón de Parque Norte, el mandatario se burló del candidato a ministro de Economía de Patricia Bullrich, Carlos Melconian, quien se encontraba entre los invitados.

El economista abandonó la cena. Esta mañana, en declaraciones a la prensa, aseguró que se fue del salón ubicado en la costanera de la Ciudad de Buenos Aires porque tenía un compromiso con el canal de noticias TN.

La duda era: ¿sabía Milei que Melconian estaba entre los presentes? El periodista de TN que cubrió la cena, Manu Jove, reveló que al menos en el entorno del mandatario lo estaban. "Desde Presidencia pidieron la lista de invitados y bajaron, por ejemplo, a (Roberto) Cachanosky y (Ricardo) López Murphy", contó el periodista a Radio con Vos.

Ante la pregunta de si el Presidente había desactivado la invitación a dos economistas referentes del liberalismo argentino, en Casa Rosada no dieron una respuesta contundente. "No creo que sea así", dijeron fuentes allegadas al Presidente.

La versión de Cachanosky

"Primero me mandó la invitación Alejandro Bongiovanni a la que no contesté", dijo Cachanosky al ser consultado por este medio, y relató: "El 10 de abril, Fabiana Suárez, exmujer de Gerardo Bongiovani presidente de la fundación libertad, me mandó un WhatsApp insistiendome qué fuera".

Cachanosky contó que había sido invitado a la cena.

"Le dije que no iba de relleno a ningún lugar. Me contestó que ella se iba a encargar personalmente de ubicarme en una mesa donde estuviera cómodo y que, por favor, le diera unos días que me decía la ubicación".

"Nunca más aparecieron", remató. Al ser consultado sobre si consideraba que Milei había desactivado la invitación, el liberal respondió: "Es muy probable".

López Murphy, "traidor"

Semanas atrás, en Corrientes, Milei calificó a López Murphy de "traidor" y lo criticó por considerarlo parte de quienes "se disfrazan de liberales y son verdaderas basuras que van en contra de las ideas". Fue durante el décimo aniversario del Club de la Libertad.

En respuesta, López Murphy le respondió al mandatario -en su cuenta de la plataforma X- al afirmar que "por republicano respeto" a la investidura presidencial se reserva "la respuesta que de otro modo merecería". Y sostuvo que sus "muchos años luchando con coherencia y civismo por nuestra Patria" hablan por él.