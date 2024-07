Quiénes son los primeros mandatarios que adherirán al régimen y que beneficios tendrían

Dieciocho gobernadores dieron el presente anoche durante la firma del Pacto de Mayo, el mismo día que se promulgó la Ley Bases y el Paquete Fiscal . Dos goles de media cancha para el presidente Javier Milei quien encara una segunda etapa de su mandato. Con ese horizonte, algunos mandatarios provinciales ya se adelantaron y se adhirieron al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI): ¿cuáles fueron y con qué objetivo?

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) se presenta como una herramienta clave para atraer inversiones en Argentina. Este, busca proporcionar estabilidad y previsibilidad a largo plazo, además de fomentar el desarrollo de sectores estratégicos como la energía, la minería y la tecnología.

El texto final postula que el 20% de "la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores" como mínimo deberá destinarse a proveedores locales y detalla los sectores que están incluidos en el régimen, estos son: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas . Cabe aclarar además que las provincias deberán adherir al régimen .

"Solicité el tratamiento urgente de este régimen que atraerá inversiones superiores a 200 millones de dólares con incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios, posicionando a Río Negro como un destino clave para inversiones nacionales y extranjeras", adelantó el gobernador de la provincia de Río Negro Alberto Weretilneck, a través de X ayer tras conocerse la promulgación del RIGI.

En este sentido, el gobernador primerió a los demás mandatarios provinciales y adelantó la decisión de su provincia. Una región clave que cuenta con la segunda reserva de gas del mundo y la cuarta de petróleo, con una porción de Vaca Muerta.

"Nuestra provincia, con sus recursos naturales, condiciones geográficas e infraestructura, es un candidato ideal", expresó el rionegrino.

En este sentido, Weretilneck indicó que el objetivo provincial es claro: "promover la competitividad económica, incrementar exportaciones y generar empleo para los rionegrinos".

La empresa Pan American Energy (PAE) firmó con la noruega Golar para iniciar la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) a partir de 2027 mediante la licuefacción de gas en una estación flotante y para vender a Brasil.

Marcos Bulgheroni, el CEO de PAE, aseguró que se encuentran "en negociaciones con YPF y otras compañías del sector" para que "se sumen al joint venture que formamos con Golar".





¿Qué otros gobernadores tienen interés en el RIGI?

Otro de los gobernadores que tiene grandes intereses en Vaca Muerta es el de Neuquén, Rolando Figueroa. El mandatario neuquino afirmó antes de la sanción que si el Congreso no aprueba el RIGI, no se podrá desarrollar la industria del GNL en Argentina, que podría implicar una inversión de u$s 30.000 millones.

"Tenemos que tener el RIGI sancionado para lograr el desarrollo del GNL", afirmó Figueroa, durante una presentación que dio en el Libertador Hotel, convocado por los empresarios nucleados en el Club del Petróleo, que encabeza Bulgheroni.

El caso del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, es curioso. En abril, durante un encuentro de gobernadores el santafesino había asegurado que el RIGI fomentaba la "competencia desleal" para todo el entramado de empresas radicadas en la provincia, que junto a Córdoba y Entre Ríos, explican el 25% del PBI de la Argentina y es el 40% de las exportaciones.

Sin embargo, tras los cambios introducidos por Senadores y la Cámara de Diputados, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe Gustavo Puccini se encargó de confirmar el apoyo de su provincia al régimen fiscal.

"El RIGI es positivo para Santa Fe. Muchos de los cambios en el Senado son los que pedimos", aseguró Puccini, días antes de la aprobación de la Ley.



Entre estas modificaciones fue bajar de 30 a 10 las retenciones cero que se proponían para los proyectos agrícolas . Siendo Santa Fe una provincia agrícola clave del entramado productivo argentino este punto era fundamental.

Además, Puccini destacó que "se cambió la posibilidad de que esas inversiones contemplen un plan de desarrollo de proveedores locales. Un mínimo de 20 por ciento para bienes y obras".

En cuanto a la provincia de Córdoba, también una de las más productivas e industriales de la Argentina, el gobernador de Córdoba Martín Llaryora ya en mayo dio señales ambiguas de apoyo al RIGI. Durante un encuentro la Expo Minera 2024, Llaryora afirmó que el país necesita "reglas que posicionen inversiones, pero que aseguren el trabajo local".

A finales del mes de junio, el peronista cordobés señaló que están "de acuerdo en desarrollar leyes de promoción" y por lo tanto están "a favor del RIGI".

" Ahora, para desarrollar eso vamos a necesita más infraestructura que nos permita sacar los recursos naturales que tenemos ", señaló en un claro reclamo por obras públicas al gobierno nacional.

Asimismo, el gobernador del PRO de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, había dejado trascender que él quería la aprobación del RIGI como salió en la Cámara de Diputados. Si bien esto no se dio de esa manera, es de presuponer que utilizará el mecanismo a su favor.

Su par de Mendoza, el radical Alfredo Cornejo, apoyo de entrada la media sanción del RIGI obtenida en la Cámara de Diputados : "H ay que alentarlo porque Argentina no es creíble para que vengan montos importantes de inversiones".Cornejo negó

que el RIGI atente contra el desarrollo provincial y aseguró que "no obstaculiza las regalías". "De ninguna manera el RIGI obstaculiza nuestras regalías y nuestras regalías son el principal ingreso", expresó.

En concordancia, uno de los primeros gobernadores peronistas en alinearse detrás de Javier Milei fue Osvaldo Jaldo. El tucumano, con la fe de los conversos, opinó sobre la situación bonaerense y aseveró que " si Buenos Aires no se adhiere al RIGI va a perder muchas inversiones que se van a ir a otras provincias".

"Y eso va a ser la muestra más clara de que lamentablemente se equivocó", indicó en una entrevista que concedió a El Cronista.

En cuanto al gobernador de San Juan, Marcelo Orrengo, advirtió durante una entrevista televisiva que "el RIGI va a mejorar las inversiones mineras". La misma postura la tuvo el gobernador de Catamarca Raúl Jalil, quién aseguró que "era un pedido de la mesa del litio y la mesa del cobre" y que esto fomentará las "inversiones mineras".

Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta , solicitó al gobierno nacional que no se perjudique a la minería salteña. Pero aún así, aseguró que el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) "es fundamental" e "importante".



El norteño indicó en ese momento que desde la provincia que representa se han pedido "algún tipo de modificaciones" que "garanticen las autonomías provinciales".

"Entendemos que aquellos que quieran hacer grandes inversiones deben tener grandes posibilidades de hacerlas y motivaciones para hacerlas como las tienen en otros países así que esperemos que en el Senado se apruebe rápido", cerró el mandatario.





Qué hará Buenos Aires con el RIGI

En paralelo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, hace unas semanas había indicado que "el RIGI no existe ni ha sido aprobado". Ayer no acudió al Pacto de Mayo.

El gobernador de la principal provincia argentina se expresó contra el Régimen durante una conferencia que mantuvo a fin de mes en el Salón Dorado de la Gobernación. La provincia de Buenos Aires tiene el proyecto de la planta de Gas Natural Licuado (GNL) de Bahía Blanca, frenado desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

Si bien el gobernador no quiere adherir al RIGI, algunos economistas adelantaron que podría perder millones de dólares de inversión y puestos de trabajo si las otras provincias sí lo hacen

La semana pasada, un grupo de diputados provinciales bonaerenses, con el libertario Agustín Romo a la cabeza, presentaron un proyecto para solicitar que Kicillof se adhiera al RIGI. Además, en una entrevista televisiva, el presidente de YPF Horacio Marín dijo que "si la provincia de Buenos Aires no adhiere al RIGI, la planta de GNL se instalará en Río Negro".



"Falta ver la reglamentación, cómo se va a aplicar en términos concretos, en qué tiempos, y cuáles son las intervenciones, y si se vota y es ley, aunque mi posición es negativa, es difícil que como gobernador le pueda pedir a la Legislatura provincial que discuta la adhesión a un régimen que aún no existe, porque su adhesión o no, es atribución de la Legislatura provincial", había dicho Kicillof, que hoy se ve forzado a tomar una decisión.





Quiénes fueron los gobernadores que no asistieron a Tucumán

Fueron cinco los gobernadores, incluyendo Kicillof, que no acudieron al Pacto de Mayo y que podrían tener dificultades en unirse al Régimen de Incentivos.

A los ausentes -expresidentes como Cristina Kirchner y Alberto Fernández, gobernadores, sindicalistas y dirigentes políticos- Javier Milei los llamó "obstinados", dijo que muchos "tienen anteojeras ideológicas" o "tienen miedo o vergüenza" y que "conspiran" e intentan "boicotear" al Gobierno pero los convocó a "redimirse" y acercarse a futuro.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, no recibió invitación para firmar el Pacto de Mayo, aunque sí fue invitado al acto en Tucumán pero no asistió. Para el pampeano, el Presidente no respeta el federalismo ni los mandatos de la Carta Magna.

Por otro lado, el gobernador de Formosa y peronista Gildo Insfrán no dio motivos de su ausencia, aunque su clara alineación opositora en conjunto con Kicillof da una pista del motivo.

En cuanto al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, se negó a ir y aseguró que no firmará "lo que no está consensuado, no está acordado o discutido mínimamente".

El quinto gobernador de Unión por la Patria que desistió de viajar, Ricardo Quintela, acaba de firmar el traspaso de obras de Nación a su distrito, con una docena de ellas con financiamiento nacional, pero sin chances de diálogo con la Casa Rosada respecto a otros temas.

En cuanto a Claudio Vidal, el gobernador de Chubut, es el único gobernador no cercano al kirchnerismo que se ausentó. Si bien rechazó la vuelta de Ganancias, apoyo la Ley Bases y el paquete fiscal, esta semana atravesó dificultades climáticas en su provincia y recibió apoyo del Ejército y Capital Humano.





De momento, algunos intendentes de diversos lugares del país ya se pronunciaron a favor de que las provincias avancen en su adopción. En el caso de Mendoza, por ejemplo, muchos creen que puede funcionar como motor para atraer inversiones. un motor clave para atraer inversiones significativas a sus regiones. Es el caso de Marcos Calvente, de Guaymallén, que sugirió que podían "aprovechar esta iniciativa para potenciar nuestro programa de trabajo y convertir a Guaymallén en un centro clave para la nueva matriz de la provincia".

En la Provincia de Buenos Aires, el primer intendente zonal en adherirse al RIGI fue el intendente de San Isidro, Ramón Lanús. El mandatario firmó en las últimas horas un proyecto de ordenanza con el que deja en claro su adhesión parcial a la Ley Nacional N° 27.742, específicamente al Título VII, denominado "Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones" (RIGI).



"La Argentina y la Provincia de Buenos Aires necesitan de la inversión privada y la seguridad jurídica, por eso acabamos de enviar un proyecto de ordenanza para que el Municipio de San Isidro adhiera al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Ojalá la Provincia de Buenos Aires también se sume", publicó desde su cuenta de X.