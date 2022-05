El PRO remoja las barbas y se pregunta cómo destronar a Axel Kicillof ante el crecimiento libertario

No están seguros de que Juntos por el Cambio (JxC) pueda ganar en 2023. Saben que José Luis Espert le sacó a la lista que encabezó Diego Santilli casi 8% en las legislativas en el 2021 y ya hay encuestas que muestran al libertario con una alta intención de voto para gobernador.

Evalúan, por tanto, que es posible que siga creciendo si no le hacen un oferta suficientemente atractiva para que participe en las PASO de la coalición opositora, pero en el PRO aseguran que están decididos a "dar la batalla", aunque reconocen que es más fácil ganar en Nación que en la provincia de Buenos Aires. "Lo que pasó con María Eugenia Vidal fue casi un milagro. No hay que olvidarse que no hay ballottage en la Provincia y el que saca más votos es el que gobierna", recuerdan.

Para analizar el complejo escenario, los referentes de la Provincia hicieron una reunión para ordenar la intensa discusión interna que se vive en el PRO, con dos candidatos fuertes, Diego Santilli y Cristian Ritondo, más el titular del partido en la provincia, Jorge Macri; el diputado nacional Gerardo Milman y los principales intendentes que tiene el partido: Néstor Grindetti (Lanús), Julio Garro (La Plata), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Pablo Petrecca (Junín), Javier Martínez (Pergamino), Ezequiel Galli (Olavarría), Héctor Gay (Bahía Blanca), Guillermo Montenegro (Mar del Plata). También se sumaron Martiniano Molina (Quilmes) y Ramiro Tagliaferro (Morón), dos exintendentes que aspiran a volver a ganar en sus distritos el año próximo.

En rigor, se trata de una mesa ejecutiva del PRO en la provincia de Buenos Aires, con alguna ampliación. Y hasta es probable que después de la discusión que planteó el senador provincial Joaquín de la Torre -cuestionó el acuerdo alcanzado con el gobernador Axel Kicillof que le permitió designar a Federico Thea al frente del Tribunal de Cuentas en forma vitalicia- sumen a algún legislador provincial a partir del próximo encuentro.

Joaquín de la Torre: "El Gobierno que viene no va a tener ni tiempo ni plata, tendrá que elegir prioridades y aguantar"

Por ahora, decidieron que en lugar de reunirse cada 20 días como hasta ahora, lo harán todos los lunes, a las 9. En la medida de lo posible, en forma presencial, aunque el lunes se hizo por zoom.

Los intendentes están preocupados por el vínculo con el gobierno bonaerense, a quien critican porque no cumplen con una "mínima equidad en cuanto a obras o decisiones para los distritos", sino tampoco con los acuerdos institucionales, como la inclusión de profesionales de la oposición en posiciones del estado provincial. "Si nosotros hubiéramos actuado así, nos incendiaban la provincia", se quejan, aunque están seguros de que podrán crecer en respaldo de la población a pesar de esa discriminación que denuncian.

En el PRO bonaerense creen que el Frente de Todos presentará a Axel Kicillof como candidato a la reelección, aunque no le va bien en las encuestas. "Votarán la marca", aseguran. Y están a la espera de que el radicalismo elija quién competirá en las PASO de Juntos por el Cambio. "Podría ser Maximiliano Abad, titular de la UCR de la provincia, o Gustavo Posse, intendente de San Isidro", pronostican, aunque hasta ahora no ven a ninguno muy convencido.

Omar De Marchi se suma al armado nacional de Rodríguez Larreta.

Otro intendente que avisó que está dispuesto a candidatearse es Javier Iguacel, quien gobierna Capitán Sarmiento y trabaja políticamente junto a Patricia Bullrich. Su distrito es pequeño, no llega a 20.000 habitantes, y tuvo poco tiempo para conocer la realidad provincial y un bajo índice de conocimiento. Sin embargo, su imagen es alta entre los más intensos electores de Juntos por el Cambio, no solo porque puede probar que reduciendo tasas e impuestos obtuvo mejor recaudación, sino porque carece de secretaria y chofer, distinguiéndose fácilmente de la "vieja política".

Así como Bullrich respalda a Iguacel, Mauricio Macri lo hace con Cristian Ritondo y Horacio Rodríguez Larreta con Diego Santilli. El "Colo" ya avisó que se va a enfocar 100% a la provincia y en el mes de junio tiene planificado recorrer 4500 kilómetros por las rutas bonaerenses, llegando a las ocho secciones electorales. "De los 135 municipios, vamos a tener recorridos cientouno", aseguraron a El Cronista.

Mientras tanto, Santilli acompañó por última vez al Jefe de Gobierno al frente de su carrera por la presidencia en la reunión que tuvo con el diputado Omar De Marchi, que se sumó a la coordinación de la mesa nacional de Rodríguez Larreta. La incorporación del mendocino en reemplazo de Santilli "es un gesto de federalismo y un fuerte mensaje de apoyo para los referentes de cada provincia, para que se empoderen en sus respectivos distritos", dijeron voceros de la campaña.

Cerca de Santilli transmitieron en un comunicado que "De Marchi es diputado nacional por la provincia de Mendoza y vicepresidente primero de la Cámara. Además, fue intendente del departamento de Luján de Cuyo y es uno de los dirigentes más importantes del país, por lo que fortalecerá con su aporte la posición de Rodríguez Larreta".

¿Mensaje del Jefe de Gobierno porteño a Macri, que es amigo de Alfredo Cornejo?