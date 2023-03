Reunión clave entre Macri y Larreta para resolver el dilema Lousteau y el futuro de la Ciudad

Horacio Rodríguez Larreta pidió una reunión con Mauricio Macri y finalmente se concretará hoy, antes del mediodía, en un lugar que -por lo menos anoche- no estaba definido. El Jefe de Gobierno pretende cerrar uno de los tópicos que hacen ruido en su relación con el exPresidente: quién será el candidato a gobernar la Ciudad por el PRO, una indefinición que pone de muy mal humor a Macri.

Es que no está dispuesto a "entregarle" la gestión porteña a nadie que no sea de su partido. Y el favorito en las encuestas, según asegura, es su primo Jorge, intendente de Vicente López (en uso de licencia) y actual presidente del PRO de la provincia de Buenos Aires, dos cargos a los que se comprometió a renunciar si llega a Uspallata como Jefe de Gobierno.

Mauricio Macri ya no es una mochila electoral. Aquí, con su primo Jorge.

Ahora, se sabe, es el ministro de Gobierno local. Fue una posición que ocupó en acuerdo con Rodríguez Larreta. Aceptó resignar sus aspiraciones a gobernar la Provincia, a cambio de competir para gobernar la Ciudad. Pero se puso especialmente nervioso cuando vio que los compromisos del larretismo con Martín Lousteau y la UCR porteña estaban demasiado atados. Fue ahí que se sacó una foto con Patricia Bullrich, competidora de Larreta en las presidenciales.

Como respuesta, el Jefe de Gobierno lanzó a tres candidatos del PRO, su ministro de Salud (Fernán Quirós), su ministra de Educación (Soledad Acuña) y su presidente de la Legislatura (Emmanuel Ferrario). Muchos no entendieron esa maniobra, que lo empezó a alejar no solo del primo sino del radicalismo.

Visto en perspectiva, cada uno actuó con racionalidad. Macri demostró que su apellido no es una mochila electoral, sino un activo. Jorge Macri empieza a lograr un lugar en el mundo PRO que no tuvo cuando su primo era Presidente. Y Rodríguez Larreta se sienta a negociar con el exPresidente con tres cartas en la mesa, que entregará a cambio de la pax interna.

Queda afuera de este acuerdo el senador Lousteau, que aspiraba a gobernar la Ciudad en alianza con Rodríguez Larreta. El tema (¿qué hacemos con Martín?) será analizado con Macri, que no tiene la mejor de las opiniones de quien designó como embajador en Washington. Como se recordará, renunció al año de asumir, con críticas a la política educativa del gobierno macrismo.

"Nosotros no nos bajamos", dijeron a El Cronista desde Evolución. Puntualizaron que "queremos gobernar la Ciudad y vamos a ir a las PASO con el PRO o por afuera, pero no nos bajamos". Aquí hay que recordar otro episodio. En 2015, en la segunda vuelta porteña, Rodríguez Larreta le ganó a Lousteau, que compitió por ECO, por una diferencia que no llegó al 3%.





El futuro del PRO

El PRO de la Ciudad quedó asustado por esa elección y tejió una delicada filigrana con los radicales para no tener que pasar por una situación semejante. Algunos dirigentes, como Emilio Monzó, directamente propusieron darle en CABA la candidatura de Juntos por el Cambio a Lousteau, a cambio de que le garanticen a Larreta la estructura nacional para competir por la Presidencia.

Pero Macri nunca aceptó esa estrategia (en rigor, no habla con Monzó desde que dejó la Casa Rosada), y más bien impulsó una fuerte instalación de candidatos propios en todo el país, como sucedió en Neuquén, Salta, Tierra del Fuego. No se anima en Mendoza porque allí está su amigo Alfredo Cornejo, y porque no quiere que la UCR se meta en CABA (la base de Juntos por el Cambio es aceptar que el partido de gobierno tiene prioridad en elegir candidatos), "pero es capaz de jugar para el presidente del PRO mendocino, Omar De Marchi, si lo agarran con el pie torcido", comentó un amigo.

Horacio Rodríguez Larreta en un acto de Martín Lousteau.

También María Eugenia Vidal habló con Macri del futuro del PRO. La diputada creció en imagen y en intención de voto, y su nombre empieza a aparecer en forma espontánea en las encuestas. ¿Piensa Mauricio que tiene chances de ganar? ¿O es un stopper que le puso a Rodríguez Larreta y a Bullrich? ¿Le queda, todavía, algún resabio de deseo para volver a la Presidencia? ¿Tiene un plan para fortalecer el PRO a mediano y largo plazo, buscando depender cada vez menos de la capilaridad territorial de la UCR?

Por empezar, tuvo que aceptar no ganar en todas. En Córdoba se logró un acuerdo entre Luis Juez (cercano a Larreta) y Rodrigo De Laredo (UCR-Evolución) donde él no tuvo injerencia. Sus candidatos (Gustavo Santos) no participan y sus amigos (Juan Schiaretti), harán campaña en contra. El PRO cordobés, que durante las negociaciones hizo un complicado equilibrio entre Mauricio, Horacio y Patricia, avala en forma activa ese entendimiento.

En la reunión entre el exPresidente y el Jefe de Gobierno, sin embargo, no se analizarán -en principio- otros distritos. Ni siquiera la crucial provincia de Santa Fe, que "no está para el peronismo", como dijo un dirigente del PRO durante la presentación del libro de Macri que el lunes último se hizo en Rosario.

Paso a paso. Primero despejar el panorama en la Ciudad. Después se verá cómo sigue el difícil vínculo entre Macri y su otrora delfín, Rodríguez Larreta.