Retenciones, Vaca Muerta y los biocombustibles: ganadores y perdedores de los cambios

Los cambios a la ley ómnibus dejaron una honda preocupación en la industria, a la que se le mantiene la propuesta de subirle los Derechos de Exportación (retenciones) al 15%; un sabor agridulce para las petroleras, que tendrán mayores incentivos para producir y vender al exterior pero ven desfavorables las modificaciones sobre biocombustibles; y una resignación entre los productores de biodiesel y bioetanol.

"No vimos nada positivo en los cambios. Nos preocupó mucho el tema retenciones, que es claramente anti exportador ", planteó la Unión Industrial Argentina (UIA). La gremial empresaria había alertado sobre este "sesgo" que va en contra del agregado de valor en origen durante el debate en comisiones de la Cámara de Diputados, pero no encontró respuesta por parte del Gobierno.

Las petroleras, que podrían conformar el segundo complejo exportador más importante del país (detrás de la agroindustria), quedaron conformes con la manera en que saldó La Libertad Avanza la redacción del artículo 225 de la nueva versión del proyecto de ley "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", que a su vez sustituye el artículo 6° de la Ley N° 17.319 de Hidrocarburos.

Industria, petróleo, gas y biocombustibles sobre la ley ómnibus

Es que si bien hay un giro hacia la exportación de petróleo y gas como objetivos prioritarios de la política sectorial -en lugar del autoabastecimiento-, el Gobierno se reserva la facultad de objetar las ventas al exterior mediante la Secretaría de Energía, que podría aducir criterios para la seguridad del suministro interno dentro de los 30 días . No obstante, las productoras no integradas (que no refinan el crudo para comercializar combustibles en el mercado local) buscan ahora que el plazo se acorte a los 7 días, para que queden firmes los contratos de exportación.

Además, quedan definitivamente liberados los precios; el Poder Ejecutivo no va a poder intervenir en ninguna etapa para desanclar los precios domésticos de los internacionales, lo que es un atractivo para las inversiones de las multinacionales como Chevron, Shell, Equinor, Petronas y ExxonMobil, entre otras.