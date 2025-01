Gobernadores demandan a Milei poner fin a las retenciones: cuál es su propuesta

En un momento de crisis de rentabilidad del campo argentino y quejas por las políticas agropecuarias de Javier Milei, los gobernadores reclaman al Gobierno nacional "medidas concretas" para alivianar la situación y una "reducción de retenciones a las exportaciones". Desde las áreas ruralistas de sus gabinetes las provincias tienen sus propias propuestas al Ejecutivo nacional.

" Llegó la hora del campo. Argentina aún está a tiempo de evitar una crisis profunda que golpee a su interior productivo ", indicó el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, a través de un posteo en la red social X.

El mandatario provincial, junto con otros gobernadores de distritos mayormente agropecuarips, continúa reclamando dicho punto desde el comienzo de la gestión Milei.

La crisis del sector se deposita en una baja de los precios internacionales y un reclamo por aliviar la carga impositiva. "Hay que sacarle la pata de encima al #campo y liberar toda su capacidad productiva a favor de la Argentina", indicó Llaryora.

El punto que considera el sector fundamental para la reactivación es la reducción de las retenciones a las exportaciones . "Permitiendo que esos recursos vuelvan a este pujante sector productivo", subrayó.

Los derechos de exportación del 33% para la soja y 31% para sus subproductos, y del 12% para el trigo y el maíz que pagan los productores agrícolas representan una gran caja para el gobierno nacional que no se coparticipa.

Según datos de la Bolsa de Cereales de Córdoba, en los últimos 21 años, el agro aportó más de u$s 150.000 millones (a precios de septiembre de 2024) en concepto de este tributo, considerando sólo las exportaciones del complejo sojero, maíz y trigo.

En este sentido, Llaryora señaló que acompañan el "legítimo" reclamo de las entidades agropecuarias por medidas concretas de parte de Javier Milei.

Por el momento, la gran apuesta del Gobierno nacional es un cambio de matriz productiva y obtener los dólares de las exportaciones de minerales y combustible con Vaca Muerta.





Fin de las retenciones: la propuesta de los gobernadores

Fuentes del gobierno cordobés indicaron a El Cronista que, si bien reconocen las buenas intenciones de Javier Milei, es momento de medidas concretas.

En este sentido, el ministro de Agricultura de la provincia, Sergio Busso, explicó que s e podría pasar a una baja de retenciones escalonada que permitiera al productor aventurar un futuro mejor en los próximos años.

"Lo venimos diciendo en todos los gobiernos, nacionales hace más de 20 años que las retenciones afectan el crecimiento de la producción. Hoy está afrentando a la rentabilidad del sector", indicó Busso en diálogo con El Cronista.

El ministro reclamó "señales claras" para los productores agropecuarios. "Nos dicen que cuando la economía se mejore, pero el campo es el único sector que acompaña al estado nacional poniendo el cuerpo".

Para la cartera, lo importante sería presentar un proyecto de ley o apoyar los diversos proyectos que ya están presentados en el Congreso Nacional y hacer un cronograma gradual de baja de retenciones.

"Se podría hacer una baja gradual de la soja, escalonadamente", indicó el funcionario y remarcó que existen proyectos legislativos dónde el cobro de las retenciones se hace a cuenta de ganancias. Para los cordobeses, bajar un 5% por año sería dar un mensaje al sector productivo sabiendo que hay un horizonte distinto.

"El Gobierno se ha comprometido, lo ha dicho permanentemente su compromiso, creo que no se puede esperar más y si bien no se debe descuidar el equilibrio fiscal si no se crece no hay nada para repartir", indicó.

Finalmente, desde la cartera consideraron clave que la baja de retenciones sea por ley y no por un decreto como lo fue durante la gestión del expresidente Mauricio Macri. "Hay que animarse a aplicar una política pública de Estado para que desaparezcan las retenciones", cerró Busso.

En esta misma línea, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguró que los santafesinos aportan entre u$s 4000 y 5000 millones por año en materia de retenciones.

"Si esos recursos quedaran aquí, irían a la reinversión permanentemente", indicó durante una conferencia de prensa, en la misma línea con las recientes declaraciones de Llaryora.

Por su parte, el expresidente de la Federación Agraria Argentina Eduardo Buzzi cuestionó este martes las políticas agropecuarias que lleva adelante el gobierno de Javier Milei y aseguró que la situación actual del campo "es más grave que en 2008".

Esto se debe a que si bien en ese momento el conflicto era por la rentabilidad exorbitante que tenía el sector, hoy "siguen manoteando el 33% del principal rubro que es la soja, pero en un contexto de menos de 300 dólares la tonelada. Siguen chupándonos la sangre como sanguijuelas".

Buzzi alertó que la situación podría volverse peor si en verano no llueve, como pasó en el 2023. "Estamos en una situación de quebranto de la mayoría de las pymes agropecuarias", indicó.