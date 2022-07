Reservas: Silvina Batakis desestimó el dólar blue y anticipó cuándo se dará una fuerte recuperación en el ingreso de divisas

La ministra de Economía, Silvina Batakis, estimó que en septiembre se producirá el quiebre del "amesetamiento circunstancial" en la compra de divisas destinadas a engrosar las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), y así cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Nosotros estamos en récord de exportación" aunque "circunstancialmente puede haber algún mes en donde efectivamente haya menos acumulación que en otro pero tiene que ver con el ciclo económico que tiene nuestro país" , apuntó la funcionaria en conferencia de prensa.

Según el acuerdo sellado en marzo pasado, el Gobierno comprometió el objetivo alcista de acumular divisas por U$S 5800 millones para 2022 ; U$S 4000 millones para 2023 y U$S 5200 millones para 2024.



Silvina Batakis ratificó las metas acordadas con el FMI

"Es circunstancial. Nosotros hoy tenemos un amesetamiento que estaba previsto y también tenemos el tema de la importación de energía para no producir cortes pero entendemos que a partir de septiembre, esta meseta que estamos transitando hoy en día la vamos a poder superar" , continuó.

Batakis además volvió a descartar una devaluación en el tipo de cambio oficial al tiempo que desestimó el sendero alcista que mostró el dólar blue , ya que "en el mercado paralelo sólo operan U$S 3 millones".

"Lo que tenemos que ser conscientes es que cuando hablamos de brecha cambiaria es que en el mercado paralelo son, aproximadamente, U$S 3 millones por día mientras que en el mercado oficial son U$S 1000 millones, entonces cuando uno exagera esta situación, la verdad es que tiene que mencionar eso" , enfatizó la flamante titular de la cartera nacional.

"Además toda la cadena de precios que uno va construyendo para que lleguen a las góndolas y a cada una de las tiendas y los distintos servicios, se construye con el dólar oficial" , sentenció.

Nuevas tasas de plazos fijos: qué le proponen los bancos al BCRA



Dólar, ajuste, tasas y metas: los 11 primeros anuncios de Silvina Batakis