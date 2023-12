Renunció otro funcionario del Gobierno de Javier Milei

Tras la reciente renuncia del subsecretario de Medios, Eduardo Roust, otro funcionario siguió sus pasos y anunció su retiro del Gobierno de Javier Milei. Se trata de Juan Caruso, quien fue designado como el director de Comunicación nacional.

En un breve comunicado, el encargado de notificar lo sucedido en la Casa Rosada confirmó que decidió "no seguir" en el cargo que asumió el pasado 10 de diciembre. De esta manera, se produjo la segunda dimisión en un lapso menor de 24 horas.

" Amigos, colegas, compañeros. Les escribo para avisarles que decidí dar un paso al costado y no seguir en la comunicación del gobierno de Javier Milei. Los quiero, los aprecio y los respeto y saben de mi dedicación. Hoy me es imposible, en estas circunstancias, seguir adelante. Nos estaremos cruzando en nuevas aventuras. Les mando un abrazo enorme ", expresó.

La renuncia de Eduardo Roust



Este sábado, se conoció la noticia de que Roust dejaría de integrar el gabinete de La Libertad Avanza (LLA). " Por motivos estrictamente personales, he tomado la decisión de no formar parte del equipo de comunicación del Gobierno del presidente Javier Milei que generosamente me han ofrecido ", sostuvo.

Así lo aseguró a través de un breve comunicado de prensa, donde también especificó que no había sido nombrado formalmente en ningún cargo, por lo que también formulaba su renuncia de manera "informal".

Renunció el subsecretario de Medios.

Además, explicó que "el mundo moderno requiere de las comunicaciones requiere de una velocidad informativa sin precedentes " y consideró: " Estas circunstancias hacen que el trabajo resulte para mí un poco 'inhumano' y me aparte de cuestiones esenciales de mi vida ".

Vale destacar que tanto Roust como Caruso no habían asumido formalmente en sus respectivos cargos. En este marco, la comunicación seguirá a cargo de Belén Stettler, el vocero Manuel Adorni, y figuras como Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón en redes sociales.