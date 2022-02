FMI y renuncia de Máximo: la encrucijada que la oposición debe resolver

La carta de Máximo Kirchner de ayer por la tarde, en la que anunció que deja la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, produjo un cimbronazo político. No solo alcanzó al oficialismo, que debe gestionar la crisis interna, sino que también pone a Juntos por el Cambio frente a un dilema.

El entendimiento logrado entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional debe pasar por el Congreso. De la carta se desprende que Kirchner no lo votará, y se puede esperar que una docena de diputados más cercanos a su figura tampoco lo hagan.

Ante esta situación, la atención se posa sobre la oposición, que se enfrenta a una encrucijada. Una opción es rechazar también el acuerdo, ya que no tiene consenso interno dentro de la coalición gobernante. La otra sería acompañar a Alberto Fernández y dar el aval al acuerdo , tal como se encaminaban a hacer, ya que prima la visión de que un default sería el peor escenario.

Fueron pocos los que salieron rápidamente a fijar posición, la mayoría radicales. Los principales referentes del PRO optaron por la cautela y esperan. Para mañana a las 13 h está pautada la reunión virtual de mesa nacional, en donde dialogarán los referentes de Juntos por el Cambio. El tema principal previsto era el consejo de la magistratura y sus posibles modificaciones. Sin embargo, la coyuntura se puede imponer: parece difícil suponer que puedan dejar pasar el tema Máximo.

En principio, el argumento inicial para no fijar una posición de fondo es que aún no se conocen los pormenores del entendimiento entre el Gobierno y el FMI. De hecho, esa era la tesis sostenida desde la coalición opositora previo a que renuncie Máximo para no confirmar que se apoyará el acuerdo.

Pero una vez que llegue el tema a Diputados, suponiendo que se conozcan los detalles y que el núcleo del kirchnerismo no acompañe, ¿qué posición tomará Juntos por el Cambio? Algunos creen que la oposición no debe hacerse cargo de los desbarajustes oficialistas. En esa línea se expresó esta mañana Alfredo Cornejo. En diálogo con Rivadavia sostuvo que "no puede hacerse cargo la oposición de un acuerdo que hizo íntegramente Alberto Fernández. Tiene que hacerse cargo el Frente de Todos".

En esa línea, el senador mendocino aseguró que "trasladar la responsabilidad de la orientación política del país a la oposición no es correcto. No le serviría a la Argentina. ¿Por qué la oposición tiene que conducir, orientar al país?".

En el mismo sentido se expresó Martín Tetaz. En diálogo con Urbana Play, el diputado planteó que "no veo cómo podemos aprobar un acuerdo que no aprueban ni siquiera ellos. ¿Que nos piden, que salvemos políticamente a Alberto Fernández?".

Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta postura. Se espera que esta tarde se expida Gerardo Morales, quien siempre tuvo una actitud más componedora y que cree que toda la clase política debe hacerse cargo del problema de la deuda.

El gobernador jujeño podría tener una posición parecida a la de su par correntino. Gustavo Valdés explicó en Rivadavia que "tenemos que conocer en qué consiste el acuerdo. No puede ser que no acompañemos porque renunció Máximo Kirchner. Si no sería Máximo Kirchner nuestro jefe".

En esa línea agregó que "somos una oposición responsable. Queremos participar, aportar, conocer lo que pasó. Es una muy mala señal la renuncia del presidente del bloque".