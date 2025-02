Renovación de autoridades en el Senado: Villarruel impulsa un cambio clave

En un contexto de renovación de autoridades en el Senado, Victoria Villarruel tendrá una oportunidad única este lunes para cambiar un nombre clave al frente de la Secretaría Administrativa.

La sesión tendrá lugar hoy a las 16 horas y se disputará el lugar que desde diciembre del 2023 le pertenece a María Laura Izzo. Según informó la Agencia de Noticias Argentinas, Izzo dejará su cargo tras un 2024 con muchos chispazos generados por los despidos que implementó Villarruel y generó malestar en los bloques dialoguistas.

En este sentido, la secretaria intentó renunciar en el tramo final del año, pero Villarruel habría conciliado para convencerla para que continúe hasta la preparatoria de febrero.

Los puntos de tensión crecieron en el último trimestre del 2024 cuando Villarruel, arrinconada por los embates de la Casa Rosada, se abroqueló en un grupo de jóvenes que poseen cargos en el Senado y se nuclean políticamente en una agrupación llamada Derecha Argentina.

Su principal exponente es Juan Martín Donato, que tiene a cargo la dirección de Atención Ciudadana y Documentación. En reiteradas ocasiones, desde las redes sociales de la agrupación se han desmarcado de manera clara de acciones del presidente Javier Milei.

¿Quién será el reemplazante?

Más allá de los entretelones de la salida de Izzo, Villarruel ya le buscó reemplazante: será Emilio Viramonte Olmos. Un cordobés que viene asesorando a la abogada desde hace tiempo y que visitó en reiteradas oportunidades en Córdoba.

Fuentes cercanas a la titular de la Cámara alta le dijeron que esperan que la sesión de mañana se desarrolle con normalidad. No obstante, no será tarea sencilla ya que podría haber oposición por parte del bloque de Unión por la Patria (UP) en el Senado.

De no mediar ningún sobresalto, Villarruel logrará imponer a Viramonte Olmos , según se acordó en un almuerzo realizado el pasado martes 11 de febrero en el salón Gris de la Presidencia del Senado con bloques aliados.

Además de la Secretaría Administrativa, se pondrá en juego la Presidencia Provisional, hoy en manos del senador Bartolomé Abdala (San Luis). En una entrevista con NA meses atrás dijo que su aspiración es mantenerse en el cargo.

La vicepresidencia será para el kirchnerismo. Actualmente, la ocupa la legisladora Silvia Sapag (Neuquén); mientras que la vicepresidencia primera y segunda quedarán a disposición de aliados. Estos asientos están en manos de Carolina Losada y Alejandra Vigo, respectivamente.

También deberá ser refrendado en su cargo el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian. Su posición es de alta relevancia y fue de gran ayuda en 2024 y en la última sesión para el oficialismo, que carece de senadores de experiencia y técnica legislativa.