Remes Lenicov criticó la dolarización de Milei y dijo cómo tiene que devaluar el próximo gobierno

El exministro de Economía Jorge Remes Lenicov opinó este jueves acerca de la situación económica actual y remarcó que hay un escenario de crisis, aunque sin estallido. En ese sentido, dijo que el actual gobierno "ya dio lo que tenía dar" y que "no tiene capacidad para hacer ningún cambio", a la vez que remarcó la importancia de que el próximo gobierno electo implemento un programa económico integral.

"Estamos en crisis. No hay estallido. En 2001 veníamos de tres años de crisis porque la recesión comenzó en la mitad del 98 y estalló con algunas medidas como el corralito. Ahora se van tomando medidas para llegar, pero no hay un programa integral ", comparó el economista al ser entrevistado por A24, en el marco de la presentación de su libro 115 para desarmar la bomba.



El consejo al próximo gobierno

Remes Lenicov recordó que durante la gestión que formó parte "salimos rápido porque hubo un acuerdo político entre Duhalde y Alfonsín y después porque había un programa integral. Nosotros habíamos comenzado a armar el programa para la campaña del 1999. Cuando llegamos al gobierno teníamos las leyes bien armadas, y en 60 días pudimos aplicar todas esas medidas. Eso debería ser tenido en cuenta para el próximo gobierno ".

Aun así, advirtió que el panorama actual dificulta "un acuerdo entre los dos grupos más grandes, pero eso no quiere decir que no se pueda armar un consenso para tener mayoría en el Congreso, porque quien define las leyes es el Congreso". "Es central hacer un acuerdo político", recordó nuevamente.

A su vez, sostuvo que un programa integral requiere de conducción política y "no saltar etapas": "Uno no puede crecer al 8% sin plata ni bajar la pobreza con planes. Tiene que haber un instrumento por cada problema. Yo no hice ningún trabajo sucio, hice lo que tenía que hacer".

La opinión de Remes Lenicov sobre la devaluación y el ataque de la inflación

Preguntado acerca del atraso cambiario de los dólares oficiales sobre los financieros, el exministro enfatizó en que "no se puede devaluar si no hay un programa integral". "Si uno devalúa como se hizo hace no tanto o lo hace de forma gradual y no lo acompaña con una política fiscal, monetaria y de ingresos acorde, la devaluación no sirve para nada. Porque genera más inflación y se come el aumento real", detalló.

"Cuando uno tiene que atacar el problema de la inflación, tiene que ser atacando todos los factores. Uno no puede decir que 'hay que bajar el gasto público' o hay que devaluar solamente, el programa tiene que ser integral y tiene que ser todo de golpe", añadió.

"Pierde instrumentos de política": la opinión de Remes Lenicov sobre la dolarización

En cuanto a las propuestas de la dolarización de la economía argentina, recordó que durante su paso por el Palacio de Hacienda tuvo "muchas presiones de bancos y exportadores", pero que "cuando uno dolariza pierde instrumentos de política, y un país como el nuestro necesita el tablero de mando completo, no un pedazo".

"Si vos dolarizás no tenés política monetaria ni cambiaria y atás tu situación a la situación de Estados Unidos, que si anda bien y aumenta la productividad se revalúa tu moneda. Estoy en desacuerdo con esa política. El problema es que palabras suenan bien y sintetizan todo un pensamiento que no se explicita y la gente compra eso. La dolarización fue hecha por países pequeños como Hong Kong o Ecuador", opinó, acerca del proyecto de dolarización propuesto por el precandidato Javier Milei.