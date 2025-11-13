Reforma laboral: la CGT aguarda el llamado del gobierno y mira sectores para flexibilizar
Con el nuevo triunvirato ya definido y los borradores circulando en los despachos oficiales, la central obrera se mueve en silencio: espera el llamado de la Rosada, pero ya toma nota de dónde podría ceder.
