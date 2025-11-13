Santilli mueve el tablero en Diputados: los gobernadores que pueden romper el bloque K

Entre reuniones y acuerdos con los gobernadores, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem confirmó que habrá sesiones extraordinarias desde el 10 de diciembre hasta el 31 del mismo mes, a la espera de la publicación del decreto correspondiente. Qué acuerdos claves se juegan en Casa Rosada.

“ No alcanza para el quórum, pero si tener una base más sólida para avanzar en diciembre” , indicó Martín Menem durante su presentación en la 31 Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Entonces, a partir del 10 de diciembre, el Gobierno decidiría avanzar con el Presupuesto 2026 y luego con las reformas pendientes para el gobierno, entre ellas la reforma laboral y la tributaria.

“Vamos a ver a qué modernización laboral podemos llegar, es una tarea diaria-cuero a cuerpo, necesitamos el apoyo de otros bloques”, advirtió Menem.

Menem advirtió que las extraordinarias finalizarían el 31 de diciembre y podría arrancar de nuevo el 15 de enero. En pos de acelerar las reformas que quiere Javier Milei.

En este sentido, Menem reconoció que es necsario el diálogo federal para la construcción de concensos. “Se acaba de incorporar (Diego) el Colo Santilli, estamos trabajando como lo hacíamos con Guillermo Francos”, afirmó.

“Manuel Adorni y Santilli, se están encargando de vincularse con los gobernadores, noto que hay mucha aceptación de los gobernadores, con matices por la diferencia territorial, estamos viendo que ellos quieren lo mismo que queremos nosotros”, indicó Menem en pleno centro porteño.

“Tomamos conciencia de que las bases son las mismas. Si a la Nación le va bien, a las provincias seguro le va bien, veo con buenas perspectivas lo que viene”, concluyó el presidente de la Cámara.