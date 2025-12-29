Kicillof refuerza su alianza con la CGT: cita por la reforma laboral con un mensaje a la interna

La administración que encabeza Axel Kicillof cierra un 2025 de “extremas dificultades” que se adjudican a la repercusión que el modelo económico nacional tiene sobre territorio bonaerense, pero en forma paralela también se clausura el año en el que se manifestó en pleno la independencia política del gobernador respecto de las otras tribus peronistas.

Esas dos aristas fueron recorridas hoy, en conferencia de prensa, por el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, quien además de ser la mano ejecutora de las acciones gubernamentales, es el hombre de confianza de Kicillof.

En lo que respecta a la política partidaria, el mandatario provincial tiene los cañones apuntados contra el modelo económico de Javier Milei pero, además, guarda algunos recursos para su posicionamiento dentro de la interna de justicialismo, un espacio que vive un proceso de ordenamiento lento y lleno de capítulos.

Contra Milei

“En un contexto económico muy complejo por el ajuste y la deuda que el Gobierno nacional mantiene con la Provincia, que asciende a los $14,7 billones, el Gobierno bonaerense continúa llevando adelante su gestión para mejorar la calidad de vida en los 135 distritos. En un escenario de caída del empleo y la actividad, esto solo es posible gracias a una administración responsable y transparente de los recursos públicos”, señaló el ministro coordinador.

En su tradicional conferencia de prensa de los lunes, Bianco se refirió a la aprobación del Presupuesto Nacional en el Congreso y criticó la derogación de los artículos de las leyes que establecían pisos mínimos de financiamiento para la educación, la ciencia y la defensa.

El ministro dijo que, entre la deuda de la Nación con La Plata se contabilizan 1000 obras públicas “abandonadas” por Milei que se podrían valuar en 8.4 billones de pesos. Como contrapartida, señaló que la provincia lanzó 99 licitaciones de obra pública en todo 2025.

Además habló de diversos hitos de gestión, entre ellos 295 nuevos edificios escolares, 48 Centros Universitarios Puentes, 201 Centros de Atención Primaria de la Salud, 425 ambulancias, 7.101 nuevos patrulleros y 4.989 kilómetros de caminos rurales intervenidos.

La interna del peronismo: cómo sigue en 2026

Por otra parte, Bianco hizo referencia, en dos ocasiones, a distintos escenarios de la puja que existe dentro del peronismo bonaerense y que, de manera definitiva, el kicillofismo quiere protagonizar.

Todos los mensajes en este sentido son acompañados de palabras que matizan y suavizan la disputa: “No se está lanzando una candidatura”, “basta de internas”, “esto es con el conjunto de actores”, se escucha siempre decir.

Sin embargo, y no de forma contradictoria sino como parte de la dinámica de una construcción política, cerca del gobernador se “posicionan”.

Por ejemplo, Bianco se refirió al acto de fin de año del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que desde febrero de 2025 conduce formalmente Axel Kicillof: “Se trató de un repaso. Seguir construyendo una alternativa al desastre de Milei. Vamos a estar trabajando a nivel nacional, sin imponer nada desde La Plata. Con el conjunto de los sectores del peronismo”, dijo Bianco.

Pero la proyección nacional del MDF es sólo una arista. Lanzada la renovación de autoridades del PJ bonaerense para marzo, nadie oculta que Kicillof tensionará para imponer condiciones en ese espacio.

El gobernador la muestra a su compañera de fórmula, Verónica Magario, y varios en su entorno ya la ven como postulante para reemplazar a Máximo Kirchner en el pináculo de la conducción partidaria. Otros dicen que el propio mandatario tiene que ocupar ese lugar.

Magario, exintendenta de La Matanza, supo tener una muy estrecha relación con Cristina Fernández, pero hoy es una personalidad destacada de la política provincial.

De hecho, la última semana jugó su propia carta. La Cámpora presionó en el Senado bonaerense para una sesión en la que se definieran las autoridades de la Cámara y poniendo como razón la pérdida de estado legislativo de proyectos enviados por el Ejecutivo. Magario rechazó el pedido y citó a una reunión para febrero, después de que se conozcan quiénes serán candidatos al PJ.

Bianco fue consultado por la tensión en la Cámara alta bonaerense y por la pérdida de estado legislativo de los proyectos.

“La presidenta ha convocado a sesión para el año que viene. El año que viene se tratarán. Están hace cuatro años y no fueron tratados, lamentablemente”, señaló. Aunque no lo dijo, quedó expuesto que, para el Ejecutivo, a La Cámpora le interesaba discutir la conducción de la Cámara y los proyectos eran una excusa.

La polémica de las reelecciones en la Provincia

El 2025 fue inusual desde muchos puntos de vista. El Congreso Nacional impulsó la Boleta Única de Papel y la provincia desdobló las elecciones. Ambos trámites legislativos se realizaron en un “año electoral”, contraviniendo la regla no escrita que habla de no tocar esos temas en años impares.

Sin embargo, durante los debates en la Legislatura, muchos actores se mostraron a favor de analizar cambios radicales en materia de votaciones.

Por ejemplo, en el massismo se pretende que los diputados bonaerenses sean electos por distrito único y no por secciones, tal como sucede en la actualidad. La oposición libertaria, en cambio, pide que se adopte la boleta única papel y habrá que esperar para ver qué sucederá con las PASO, que fueron suspendidas y no derogadas en 2025 y volverían en 2027.

Sin embargo, Bianco volvió hoy sobre una agenda que tiene muchos interesados en la política y mala prensa en la opinión pública como es el límite a la reelección de los intendentes.

“No está definido (si se avanzará con alguna reforma). Vamos a seguir insistiendo en la reelección de los intendentes. Creemos que el sistema es el más democrático posible. Impedir la reelección es proscriptivo. Esa es mi posición”, dijo Bianco.

El MDF que encabeza Kicillof tiene una “pata” que integran 50 jefes comunales, muchos de ellos, impedidos de volver a ser electos en 2027. Ellos ya han marcado su posición y el gobernador parece acompañarlos. Pero habrá que conquistar adhesiones en la Legislatura, dónde la oposición de LLA y del PRO no quieren escuchar nada al respecto.