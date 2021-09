Recuperar ingresos, el primer objetivo del Gobierno para aspirar a una remontada

La pérdida de poder adquisitivo que viene vulnerando a gruesas capas de la población a partir del elevado ritmo de inflación y la lentitud y tibieza de las recomposiciones salariales es el principal eje sobre el que el Gobierno pretende reestructurar su campaña política para revertir la ignominiosa caída en 18 distritos del país.

La primera elaboración de un mea culpa que realizaron los principales encargados de la campaña (el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe del bloque todista en la cámara baja, Máximo Kirchner) en la madrugada inmediata al cierre de los comicios, desde el búnker, coincidió con la autocrítica que la vice, Cristina Kirchner, había puesto sobre la mesa días atrás, durante un acto en Tecnópolis: "Tenemos un retraso salarial importante" .

Atento a esa inquietud por todos compartida, el Gobierno recibirá en 15 días al Consejo del Salario, una instancia plural de la que participan representantes de la actividad sindical y del empresariado para discutir entonces una suba por encima del 35% ya otorgado, de modo de poner a tiro a los haberes más bajos con los acuerdos que firmaron las actividades con convenio colectivo de trabajo, y que supera en algunos casos el 45% para el año.

La difusión de la inflación de agosto terminará de moldear una discusión que, a la luz de los resultados, obligará al Gobierno a forzar una recuperación más que generosa si acaso quiere hacer sentir que los salarios de bolsillo se recuperan. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que pasó durante la jornada por la Rosada, tiene la tarea por delante.

Entretanto, las críticas que vertió la primera candidata a diputada del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, pone en escena lo que muchos en el oficialismo piensan, pero no se animaban a ventilar. La recuperación heterogénea, a "dos velocidades" en la que tanto hizo hincapié el presidente, no se percibe. Por eso la platense pidió "tomar el toro por las astas" y poner en marcha "herramientas diferentes a las que pusimos hasta ahora", que no han logrado mejorar la situación de vastos sectores.

En el Gobierno también reconocen haber quedado enfrascados en la diatriba pública con la oposición, y por eso apuntaban a repensar el mensaje para hablar "más de lleno a la gente".

