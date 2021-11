Rechazo de la Cámara de Hoteles de CABA a los cambios para acceder al Repro II

La Cámara de Hoteles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , perteneciente a la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), manifiestó su rechazo a los nuevos cambios dispuestos por el gobierno nacional para acceder al Programa de Recuperación Productiva II (Repro II).

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a través de la Resolución 752/2021, dispuso una serie de modificaciones para acceder al Repro II, que subsidia los salarios de los empleados de empresas afectadas por la crisis como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Entre los cambios se destaca que muchas de las actividades consideradas "críticas", como la hotelería, pasaron a ser "no críticas" .

Las particularidades para los afectados "no críticos" por la pandemia, tal como informa la resolución, incluye un subsidio de $9.000 por trabajador, mientras que para los afectados "críticos" es de $22.000. Asimismo, los "no críticos" no pueden acceder al beneficio de la reducción del 100% de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Es por esto, que las personas que integren el grupo al que ahora pertenecen la hotelería, para acceder al REPRO II, deben presentar una reducción en la facturación superior al 30% en términos reales entre el mes de referencia del 2021 y el mismo mes del 2019. Previamente la reducción debía ser del 20%.

Teniendo en cuenta esto, la Cámara de Hoteles de la Ciudad considera que el cambio a sector "no crítico" no está justificado en los hechos, ya que a su entender, la industria continúa transitando un estado de gravedad en la CABA. "El problema radica en que se toma a toda la industria por igual cuando hay realidades muy distintas: la Ciudad de Buenos Aires nunca recuperó los niveles prepandemia y no se encuentra entre los destinos elegidos por los turistas nacionales", indicaron desde la entidad.

Por su parte, y según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una tasa de ocupación hotelera de tan solo el 23,6%, lo que la convierte en la región turística con menos ocupación de todo el país. Para cubrir costos se necesita más del 60%.

Otro de los números que se dieron a conocer, es que la Ciudad de Buenos Aires actualmente encuentra reducido el turismo internacional en un un 97% en comparación con el 2019. Es que aún hay pasos fronterizos que permanecen cerrados y la conectividad aérea con el exterior es casi inexistentes.