Radiografía del pluriempleo: ya hay más sobreocupados que gente sin trabajo

Entre 2018 y 2023, a medida que los ingresos de los trabajadores cayeron, el pluriempleo aumentó 25% y ya hay más personas con más de un trabajo que desocupados, según datos oficiales que relevó Ecolatina.

El fenómeno de la sobreocupación creció de manera constante desde que comenzó la corrida cambiaria, durante el Gobierno de Mauricio Macri, y el estado de crisis permanente se profundizó. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, había, en el primer trimestre, 1,15 millones de personas en los 31 aglomerados urbanos con más de un trabajo. Representan el 8,6% de los trabajadores ocupados. Para Ecolatina, 2023 terminará con un 10% de trabajadores pluriempleados: son 1,4 millones de personas de las ciudades relevadas y unas dos millones al extrapolar el dato al total país.

La escalada del pluriempleo se notó, sobre todo, a la salida de la pandemia. Si bien puede inferirse que fue una respuesta ante el shock inflacionario, una mirada más amplia lleva a Ecolatina a concluir que la tendencia, interrumpida por el aislamiento, venía desde 2018.

En paralelo a la pérdida de poder adquisitivo, del 20% promedio desde 2017, se registró la precarización del empleo. Según Ecolatina, solo uno de cada cuatro puestos de trabajo creados desde 2018 fueron asalariados registrados. El resto se reparte entre el cuentapropismo, real o encubierto, (monotributo) y la informalidad.

Así, al aumento de la tasa de actividad porque más personas del grupo familiar salieron a buscar trabajo para recuperar poder adquisitivo, se sumó el del pluriempleo.

Mujeres y jóvenes

La sobreocupación afecta más a los grupos de trabajadores y trabajadoras más precarizados. El 60% de las personas con pluriempleo son mujeres y casi la mitad tiene menos de 40 años. Además, uno de cada tres pluriempleados tiene entre 30 y 40 años. Desde 2018, el pluriempleo entre mujeres aumentó más de 30% y en los jóvenes, casi 40%.

Y el dato más contundente: el 85% de quienes reportan tener más de un trabajo son jefes o jefas de hogar o cónyuges. "Así como la inserción al mercado de trabajo tiende a darse en otros miembros de la familia, el pluriempleo cae sobre los principales referentes del hogar", detalló la consultora.

La radiografía del pluriempleo, según Ecolatina.

En todos los niveles de ingreso

También notó que el fenómeno no alcanza solo ni principalmente a quienes intentan llegar a fin de mes, sino que es, más bien, "democrático". Los aumentos en el pluriempleo se dan en los deciles de ingresos más bajos, pero también en los niveles 8 y 9 de la escala de ingresos: personas que podrían trabajar menos, pero no quieren perder nivel de vida. Casi la mitad de las personas con más de un trabajo se ubican en uno de los tres deciles de ingresos per cápita familiar más altos y solo uno de cada cuatro revista en alguno de los tres deciles más postergados.

En tres deciles, el aumento del pluriempleo fue muy superior a la media: en el decil 4, que es el de las familias que están cerca de la línea de pobreza, y los deciles 8 y 9, "compuestos por personas que tratan de sostener sus ingresos para continuar una vida más acomodada", sostuvo la consultora.

"Esto refleja que el pluriempleo no es únicamente una respuesta que sirve para evitar caer bajo la línea de la pobreza o salir de una situación de vulnerabilidad, sino que también tiene que ver con multiplicar los esfuerzos para sostener un determinado nivel de vida", concluyó.

Más sobreocupados que desempleados

El fenómeno es tal que, a comienzos de 2018, había 30% más de desocupados que de sobreocupados y ahora la ecuación se invirtió y los pluriempleados superan en un 15% a los que buscan un trabajo y no lo consiguen.

"Se suele decir que aquello que no ajusta por cantidades (cantidad de empleos) ajusta por precios (salarios menores)", indicó Ecolatina. "Sin embargo, podemos también advertir algo todavía más complicado: ajusta por bienestar, ya que para que una familia sostenga un nivel de vida determinado tiene que sacrificar cada vez más tiempo fuera del trabajo. No sólo tiempo libre o esparcimiento, sino también de descanso o educación; condicionando las posibilidades futuras de los miembros del hogar", advirtió.