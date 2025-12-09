En esta noticia Otros impuestos

El último borrador que circula de la reforma laboral mientras se aguarda por el documento final, que todavía se encuentra en redacción, plantea cambios en el impuesto a las Ganancias que incluye alquileres, autos y rentas financieras.

El texto que circuló desde el jueves por la noche contempla muchas modificaciones a los contratos de trabajo y crea un Régimen de Incentivo para inversiones medianas (RIMI), pero también plantea modificaciones para las más de 1 millón de personas que pagan Ganancias.

En el título de modificaciones impositivas, el proyecto plantea cambios directos en Ganancias. El artículo 172 plantea que los quebrantos, conocidas también como pérdidas fiscales, generados en los ejercicios fiscales desde el 1° de enero de 2025 se actualizarán según la inflación, un reclamo ya de larga data de las empresas.

El artículo 173 establece que las ganancias derivadas del alquiler de inmuebles con destino de casa-habitación. Además, desde el 1° de enero de 2026 también estarán exentos los resultados de la venta de un inmueble.

Se excluye también, en el artículo 174, a todos los valores que resulten de la compraventa de títulos, acciones o valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores. La única excepción a esta norma es a las monedas digitales, que seguirán tributando.

Por último, modifica las alícuotas de Ganancias que deberán pagar las sociedades, y se reducen del 30% al 27% en el caso de las pymes y del 35% al 31,5% en el caso de las grandes compañías.

Exceptúa de IVA a la energía que se haya usado para sistemas de riego en el sector agroindustrial y elimina impuestos internos.

También elimina, con el artículo 177, los impuestos internos que regían sobre seguros, telefonía celular, objetos suntuarios, vehículos automóviles, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves.

Elimina la contribución a partir de las infracciones de procedimientos fiscales destinadas al fomento de la actividad cinematográfica.

Además, deroga distintos estatutos profesionales como el del periodista, del viajante, de teletrabajo, así como la matriculación en distintas actividades profesionales como enfermería, trabajo social, entre otras.