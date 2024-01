¿Quién tomó la deuda de Argentina con el FMI? Martín Guzmán cruzó al Gobierno por un dato malicioso

Luego de que anoche el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo anunciará el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), quien ocupaba su misma función en los primeros años de la gestión de Alberto Fernández, Martín Guzmán apuntó contra el Gobierno por un dato malicioso sobre el origen de la deuda.



La publicación de la cuenta de X de la Oficina del presidente Javier Milei, afirmó que se dispondrán de los "4.700 millones dólares de la deuda contraída por el expresidente Alberto Fernández". Lo que fue calificado por Guzmán como un " vergonzoso comunicado del Gobierno nacional ".

"Toda la deuda con el FMI, cada dólar, la tomó el gobierno de Mauricio Macri entre 2018 y 2019 . Y lo hizo sin pasar por el Congreso Nacional. Fue el endeudamiento récord histórico de una nación con el FMI", afirmó en su cuenta personal.

El ex ministro que renunció y fue reemplazado brevemente por Silvina Batakis antes de que tomara el cargo Sergio Massa, destacó que el préstamo que se tomó en la gestión de Cambiemos tuvo como fin salvar a los acreedores privados y darle salida a los fondos que habían ingresado a la Argentina "con fines especulativos" . Una situación que, según él, el Gobierno de Macri propició.

Martín Guzmán durante sus funciones en el Ministerio de Economía.

En defensa de lo que fue su gestión, Guzmán afirmó: "Lo que hizo el Gobierno de Alberto Fernández fue llegar a un acuerdo para refinanciar esa deuda impagable con el FMI. Es decir que no se tomó ni un solo dólar adicional: en diciembre de 2019 la deuda con el FMI era de u$s 44.500 millones y hoy sigue siendo u$s 44.500 millones".

La adjudicación de la deuda a la anterior gestión en el primer párrafo se da en un contexto de dudas sobre el estado de la relación Milei-Macri. Tras el punto culminé que se alcanzó durante el armado del Gabinete, y las tensiones por posibles desembarcos externos a la fuerza en las primeras líneas, la presencia e influencia del "asesor externo" parece haber descendido.

En el resto del comunicado, la cuenta oficial, aseguró que el FMI respaldo la decisión que tomó el líder de La Libertad Avanza (LLA) y el equipo de económico de implementar de un programa ortodoxo de shock "para estabilizar las cuentas públicas, terminar con la inflación y comenzar una senda de crecimiento a largo plazo".

"El restablecimiento del acuerdo caído con el FMI por los incumplimientos del Gobierno anterior es un paso más en la dirección correcta para combatir la grave situación heredada", destacaron en el anteúltimo párrafo.

Pero no desaprovecharon la oportunidad para sumar presiones a los miembros del Congreso. En medio del acalorado tratamiento de la ley ómnibus, hace tres jornadas, aseguraron que tras el acuerdo es "imperativo" que los diputados y senadores aprueben reformas.

Aunque horas más tarde, en oposición a lo que reflejan los debates en comisiones, y a los fines de transmitir certeza sobre el futuro de la iniciativa, el propio presidente afirmó que "están los números para que se apruebe".