El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el trabajo que realizaron los funcionarios de su gabinete que fueron protagonistas de la negociación mano a mano con el equipo de Scott Bessent en Estados Unidos, para alcanzar un acuerdo de comercio.

Aunque todavía falta conocer “la letra chica” para medir el impacto real del entendimiento y la capacidad de ingresar, divisas, ya sea por mayores exportaciones o desembolso de inversiones, Caputo los distinguió en su cuenta de X .

Acá con las figuras que, desde la Secretaría de Comercio, tanto trabajaron para ayudar a sacar adelante el acuerdo comercial con USA. Felicitaciones y gracias!@PALavigne83 @cuenca_carolina @atejedar

“Acá con las figuras que, desde la Secretaría de Comercio, tanto trabajaron para ayudar a sacar adelante el acuerdo comercial con USA”, escribió y cerró con la frase “Felicitaciones y gracias!”.

Si bien en la foto que ilustra el saludo aparece Pablo Lavigne, ministro coordinador de Producción e Industria y Agustín Tejeda, subsecretario de Mercados Agroalimentarios, distintas fuentes aseguran que Carolina Cuenca, también en la imagen, fue la “real artífice” del documento, en su rol de subsecretaria de Comercio Exterior.

La funcionaria asumió en lugar de Esteban Marzorati, en agosto, pero es parte de la gestión liberal desde el inicio; es parte una de las patas del trío junto con Lavigne que fueron parte “esencial” de la primera ola desregulatoria en 2016 , durante la gestión de Mauricio Macri.

Los tres ejecutivos de Comercio fueron “sustanciales” durante del PRO en la desregulación del comercio, el lanzamiento de VUCE, entre otras iniciativas. El mismo equipo asumió nuevamente con Javier Milei con la impronta de “hacer lo mismo, pero más rápido”.

La punta del iceberg de la gestión fue “desarmar” las SIRA; misión que cumplieron en tiempo récord y que tuvo como antecedente el traspaso de las “DDJJ de Moreno” a las SIMI.

Este vez, en lugar de reemplazar los 4 caracteres que habilitaba el sistema para control de importaciones, directamente se eliminó.

A continuación, se dio una cadena de desburocratización, facilitación y flexibilización de normativa tanto en exportaciones como en importaciones donde mucha de la “letra chica” fue redactada por Cuenca; con frecuencia, el ecosistema del comext celebra y agradece en las publicaciones que hace la funcionaria en LinkedIn, cada vez que hay novedades.

Carolina Cuenca es por estas horas “la mujer” detrás de la “puntillosa” negociación que inició 4 meses atrás con EE.UU. y que, según se estima, se concretará el próximo 5 de diciembre cuando Javier Milei y Donald Trump, rubriquen el Acuerdo Bilateral Recíproco sobre Comercio e Inversión.

Si bien el entendimiento distará del alcance de un Tratado de Libre Comercio, como había anticipado Milei, a la luz del sector privado, es una iniciativa que coloca a la Argentina en una liga superior en materia de inserción y apertura comercial.

En los pasillos de Economía, la definen como “la uno”, además de la mano derecha de Lavigne, “una super técnica” y con una larga trayectoria en el Estado, particularmente en el ámbito de Comercio Exterior.

Tanto analistas como referentes de la actividad privada valoran su capacidad y la señalan como la persona con la que se reúnen cuando es necesario “resolver”. Aun así, también coinciden en que muchas definiciones que se dan en las mesas de Comercio, luego “se pasan por alto” al atravesar el tamiz de la cartera de Desregulación, “más voraz” a la hora de alzar barreras.

En su perfil, Cuenca se presenta como Abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), especializada en Servicios Públicos, Comercio Exterior, Relaciones Internacionales y Agronegocios.

Además, agrega que se enfoca en “asistencia y acompañamiento de pymes que quieren salir a ofrecer al mundo sus servicios o bienes. Asesoramiento especializado para zonas francas”.

Desde diciembre de 2023 estuvo al frente de la dirección Nacional de Gestión Comercial Externa en la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía de la Nación, por un año; entre 2016 y 2019 trabajó en la dirección del Ministerio de Producción de la Nación.

Además, se desempeñó como Directora General de Relaciones Internacionales y Cooperación en el gobierno porteño, en 2020.