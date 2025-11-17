Octubre repitió superávit primario y financiero. En los primeros diez meses del año el superávit acumula el equivalente a 1,4% del PBI, cerca de la meta de 1,6% que se había impuesto el Gobierno. El financiero asciende a 0,5% del PBI.

En el décimo mes del año, el superávit primario fue de $ 823.925 millones, mientras que el financiero fue de $ 517.672 millones. El pago de intereses explicó un gasto de $ 306.253 millones.

“Este resultado, en el mes de las elecciones nacionales de medio término, vuelve a ratificar el compromiso absoluto con el ancla fiscal. El orden fiscal y monetario ha permitido limitar el impacto sobre la población de la caída en la demanda de dinero generada por la volatilidad política y los intentos de parte de la oposición en el Congreso de romper el equilibrio fiscal”, destacó el Ministerio de Economía.

Aportes patronales explicó gran parte de los ingresos

Los ingresos del mes aumentaron un 28,1% interanual, tres puntos por debajo de la variación de la inflación para el mismo período.

Lo recaudado escaló a $ 11,9 billones.

Los recursos tributarios crecieron 24,4%, y los mayores aportes fueron por Aportes y contribuciones a la seguridad social, que explicó $ 3,8 billones (35,9% más interanual), volviéndose el impuesto que más recaudó en octubre.

La preponderancia de Aportes y Contribuciones se revitalizó dada la propuesta que esgrimió el ministro de Economía, Luis Caputo, de recortar en tres puntos este tributo para volcar esos recursos a un fondo de cese.

Le siguieron en relevancia recaudatoria IVA, con $ 2,6 billones, débitos y créditos, con $ 1,3 billones, y Ganancias, con $ 1,1 billones.

Las mayores subas las registraron los derechos de importación (65,7% interanual), por el mayor dinamismo importador.

“Cabe señalar que la comparación interanual en el total de recursos tributarios se ve afectada por la vigencia del impuesto PAIS y los ingresos generados a partir del proceso de exteriorización de activos y de los fondos relacionados con el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP)”, detallaron desde Economía.

Lo recaudado por bienes personales marcó un desplome del 61,7%.

Además, la recaudación por retenciones también tuvo una caída muy marcada ($ 276.898 millones). El anticipo exportador que generó la eliminación del tributo por un cupo determinado durante septiembre impactó en lo recaudado en octubre. Así, por derechos a la exportación, lo recaudado cayó 45,9%.

La caída de lo juntado en retenciones fue tal que por rentas a la propiedad se recaudó casi el doble ($ 430.829 millones).

La novedad la dieron los ingresos de capital, que en la recaudación explican la venta de activos, como empresas o terrenos. Si bien explicaron $ 91 millones, el crecimiento fue de 5960%.

Gasto

El gasto total en el mes fue de $ 11,1 billones (+29,6% interanual)

Las jubilaciones empujaron el gasto y explicaron $ 4,3 billones. El gasto en este segmento creció un 42% interanual. Las jubilaciones cambiaron de fórmula y actualizan en base a la inflación de dos meses atrás, lo que, en un proceso de baja de la inflación, le permitió tener actualizaciones superiores. Sin embargo, hace 5 meses que la inflación muestra aceleraciones leves.

Junto con las asignaciones sociales y otros gastos de ANSES, los gastos en prestaciones sociales treparon a $ 6,9 billones.

Las remuneraciones demandaron $ 1,4 billones (21,9% anual), “producto de los incrementos otorgados en el marco de las políticas salariales acordadas y las sucesivas reducciones en la planta de empleados públicos”.

Las transferencias corrientes alcanzaron los $ 4.1 billones (15,1%), explicada por aumentos en las transferencias a privados ($ 453.927 millones) y al sector público ($ 957.908 millones).

Los subsidios económicos aumentaron 27,1% y explicaron $ 1 billón. Los energéticos treparon 28,2%, y los del transporte un 27,3%.

Noticia en desarrollo.