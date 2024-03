Julio Cordero es el nuevo secretario de Trabajo en reemplazo de Omar Yasin

Tras la polémica salida de Omar Yasin de la Secretaría de Trabajo, el Gobierno ya definió que el abogado Julio Cordero será su reemplazo al frente de uno de los sectores más calientes de la estructura estatal.

El abogado responsable del departamento jurídico laboral del grupo Techint forma parte de la Unión Industrial Argentina (UIA) como vicepresidente del departamento de Política Social y el año pasado trabajó junto a Patricia Bullrich durante su campaña presidencial, sin embargo, desde la llegada al poder de Javier Milei colabora con el Gobierno como asesor.

Cordero incluso participó en la redacción del capítulo de reforma laboral del mega DNU 70/2023 de desregulación estatal que el Presidente presentó a fines del año pasado, apartado que se encuentra trabado en la Justicia.

Además de su trabajo en Techint y aporte a la UIA, Cordero es delegado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la parte empleadora de la Argentina. También es vicepresidente del Instituto Derecho Social y del Trabajo y asesora a grandes empresarios del país, con la especial confianza de Paolo Rocca.

Cordero desembarca en el Gobierno en un contexto delicado en el que la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora, los múltiples conflictos paritarios y el choque con los gremios marcan buena parte de la conflictividad social.

Cordero reemplazará a Omar Yasin tras su polémica salida del Gobierno.

El abogado laboralista es reconocido por su trabajo en el ámbito privado y desde los gremios preocupa su postura pro-empresaria, sin embargo, destacan la amplia trayectoria de Cordero.

Alineado en primer lugar al PRO, este ingresó de la mano de Federico Sturzenegger, "padre" del DNU 70/2023 y uno de los asesores más cercanos del Presidente, y de Nicolás Posse, jefe de Gabinete.

Ahora, el abogado de Techint se encargará de la secretaría que hoy se encuentra dentro de la órbita del Ministerio de Capital Humano tras la apresurada salida de Yasin de la semana pasada.

La polémica salida de Omar Yasin del Gobierno

El despido de Yasin se dio luego de que el Gobierno lo marcara como el responsable de la polémica ocurrida la semana pasada por el aumento de sueldos del 48% que recibió todo el Gabinete Nacional, el cual luego Milei retrotrajo pese a que la resolución con la suba original portaba su firma.

Tras esto, el primer mandatario informó sobre la salida de Yasín a través de una entrevista televisiva en la que dijo que fue "despedido por un error que no debió haber sucedido".

Y se explicó: "En enero dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos del personal jerárquico. Cuando se dio el primer aumento, del 16%, no se les dio a los cargos políticos. Después, cuando se llega a un acuerdo de paritarias [con los trabajadores estatales], hay una nueva suba de salarios y, ahí, se dispara un decreto que había enviado Cristina (Kirchner), que señalaba que estos puestos jerárquicos no pueden ganar menos que las personas que están debajo en la estructura, y eso disparó el aumento", se explayó con una crítica hacia la expresidenta, quien luego lo cruzó en redes.

Lo cierto es que la relación con Yasin ya venía lastimada desde antes por diferencias de criterios, un punto que confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su típica conferencia de prensa: "En el pasado ya se habían dado diferencias de criterios en otras cuestiones. Esto fue un error más que derivó en su despido como secretario de Trabajo".

Tal como señaló El Cronista, el desplazamiento de Yasin no se fundamenta por el aumento que recibieron los altos cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo, sino que tuvieron mayor influencia los encontronazos que hay entre Nicolás Posse, jefe de Gabinete, y Sandra Pettovello, de Capital Humano.

La relación entre ambos es tensa y el jefe de Gabinete aprovechó la situación para influenciar la salida del secretario laboral, muy cercano a la ministra. Yasin no caía bien en el círculo más cercano a Milei y su vínculo con el macrista Jorge Triaca era uno de los fundamentos que generaban distancia.

Lo del aumento de los altos funcionarios se trata de una decisión que no se gestó ni transitó por el área de Yasin, quien venía disminuido en su influencia para la gestión.

El secretario no tenía entre sus potestades la de determinar el volumen del incremento para la dotación del Poder Ejecutivo Nacional, ni la de sus empleados de planta ni de los altos mandos.

Incluso, la negociación paritaria con los sindicatos estatales como ATE o UPCN no pasaban por su órbita: el designado para hacerlo es el subsecretario de Transformación del Estado, Armando Guibert, que está dentro del organigrama de la Jefatura de Gabinete; es decir, por fuera del Ministerio de Capital Humano que comanda Pettovello.

La decisión del aumento salarial fue establecida mediante un Decreto, atribución que le compete únicamente al Presidente. En ese sentido, la Secretaría de Legal y Técnica es la que se encarga de la revisión de la firma del jefe de Estado al momento de emitir y publicar normas, en particular en el Boletín Oficial, tal y como fue este caso .

Es por ello que durante los días posteriores luego de conocerse el aumento y el Presidente dijera que saldría a retrotraer la medida, el principal apuntado parecía ser el secretario de Legal y Técnica Javier Herrera Bravo. Sin embargo, aquello no prosperó y se decantaron por Yasin, aunque las razones difieren del hecho en cuestión.