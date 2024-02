¿Paolo Rocca la ve? Del año récord de Tenaris a su análisis del gobierno de Javier Milei

Las ganancias de Tenaris, la holding de fabricantes de tubos de aceros sin costura del Grupo Techint, crecieron 55% en 2023, a u$s 3958 millones. La facturación creció 26%, a u$s 14.869 millones, y el ebitda subió 33%, a u$s 4865 millones.



" Fue un año excepcional. En 2023, nuestras ventas netas, ebitda y utilidad neta aclanzaron niveles record ", celebró su CEO, Paolo Rocca, durante su call con inversores. Describió un año caracterizado por un primer semestre de elevados precios y altas entregas -en especial, destacó el holding, por sus despachos en la Argentina- y una segunda mitad que tendió a niveles más normales -pero también buenos-, tanto en actividad como en precios, en Oriente medio y las plataformas off shore.

Durante el conference call, Rocca subrayó la reciente firma de un acuerdo de largo plazo con ExxonMobil para proveer de productos y servicios a toda la operación no convencional de la petrolera en los Estados Unidos. " Ya abastecemos a ocho de las 10 principales operadoras ", destacó. También resaltó el complejo industrial que, tras una inversión de u$s 60 millones, Tenaris inauguró en noviembre en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Será una instalación clave para su presencia en Oriente medio, donde la saudí Aramco rutila entre sus clientes.

Sobre la Argentina, marcó como hito la puesta en marcha del parque eólico Buena Ventura, primer proyecto renovable propio de Tenaris, que demandó u$s 203 millones, y que abastece el 50% de la energía que consume su planta de Campana . Confirmó el desarrollo de un segundo proyecto eólico, con u$s 214 millones de inversión.

No fue su única referencia al país. " No está claro si el nuevo Gobierno podrá avanzar en reformas claves que promuevan inversiones nuevas en oil & gas ", observó, consultado por analistas de bancos de inversión como JP Morgan, Mediobanca, Barclays, Jefferies y Bank of America Securities. " Ciertamente, la industria del oil & gas es uno de los drivers de la economía argentina. Será una de las cosas importantes que cualquier programa de gobierno para el futuro. Pero cuán rápido esto ocurrirá no está claro hoy ", completó.

Rocca consideró que Tenaris hizo "un muy buen trabajo" en defender su posición financiera frente a la "devaluación súbita" en el rango del 120%. " Y esto viene de nuestra estrategia de defender y estabilizar nuestra posición tanto como podamos en reducir el riesgo cambiario y un cambio súbito como el que tuvimos en el cuatro trimestre ", se refirió al recalibramiento que en diciembre hizo del dólar oficial Luis Caputo, recién asumido el Gobierno de Javier Milei.

" Creo que podremos mantener esta estrategia y no será afectada por otro salto así, que es posible. En consecuencia, en este sentido, desde un punto de vista financiero, podemos manejar el entorno y la situación en la Argentina. El potencial energético argentino y el potencial de oportunidad para nosotros es enorme. Tenemos una participación de mercado muy grande en la provisión de energía del país ", evaluó.

" En 2023, pudimos continuar con un gasoducto importante con nuestros ductos y la actividad asociada de perforación extracción de gas que estaba en marcha. Si el nuevo gobierno es exitoso en conseguir las reformas para el sector de hidrocarburos en los próximos meses, esperamos que pueda haber inversiones en el área. Veremos inversiones en gasoductos. Veremos un rebote de activididad en oil & gas ", aventuró.

" Sólo la señal de que el Gobierno es exitoso en lograr su programa de reformas dará un fuerte incentivo para motivar la inversión en el sector energético. Esto podría ser un upside. La Argentina es muy, muy importante para Tenaris. En 2023, la facturación superó los u$s 2000 millones ", continuó.

" Si, digamos, hay señales positivas en la estabilidad del país y la posición del Gobierno, pienso que podríamos ver una tendencia positiva en la inversión que podría reflejarse en el segundo semestre o, incluso, en la primera mitad de 2025. Me refiero al tiempo en el que podrían anticiparse algunos proyectos ", completó.

Por lo pronto, las medidas iniciales del Gobierno de Milei -concretamente, la devaluación- le significaron un golpe tributario de u$s 190 millones en el resultado de 2023. " La devaluación tuvo un impacto positivo en nuestros resultados financieros dado que estábamos cortos en nuestra exposición al peso argentino pero hubo un impacto negativo en pago diferido de impuestos porque produjo una erosión en el valor fiscal de los activos fijos ", explicó Alicia Dondolo, CFO de Tenaris.



La planta de Tenaris en Campana; en el país, la filial facturó u$s 2000 millones el año pasado.

" Si el efecto continuará en el orden del 2% mensual, como fue el crawling peg que anunció el Gobierno, no estamos viendo otro impacto negativo en nuestra posición tributaria. Pero, si nua nueva devaluación aparece, podemos esperar alguna especie de efecto en la gestión de impuestos diferidos. No tanto pero lo habrá. Sin embargo, no estamos viendo ese escenario ", agregó la ejecutiva.

Todos los números de Tenaris

Con presencia en 23 países y 25.000 empleados a escala global, Tenaris agrupa a las productoras de tubos de acero sin costura de Techint. Sus productos y servicios se utilizan, prioritariamente en la industria energética. En la Argentina, tiene su principal planta en Campana (la ex Siderca) y otra instalación en Valentín Alsina, donde hace caños laminados. En esta última fue donde fabricó los tubos que se utilizaron el construcción del primer tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GNPK), inaugurado en julio. Tenaris, además, tiene presencia fuerte en Vaca Muerta a través de una operación de servicios petroleros, tras la adquisición de los activos locales de la estadounidense Baker Hughes, en 2021.



Las ventas de tubos, en volúmenes, crecieron 16%, a 4,14 millones de toneladas métricas (tn3) el año pasado. Las de su mayor negocio, los caños sin costura, subieron apenas 1%, a 3,19 millones de tn3. En tanto, las de tubos soldados escalaron 146%, a 953.000 tn3. Este tipo de caños son los que se utilizaron en el gasoducto de Vaca Muerta .

Los ingresos de Tenaris en América del Norte avanzaron 11%, u$s 7572 millones. En América del Sur treparon 39%, a u$s 3067 millones. En Europa lo hicieron 22%, a u$s 1055 millones, mientras que en Asia Pacífico, Oriente Medio y África se incrementaron un 98%, a u$s 2491 millones.

En tal sentido, en agosto, Tenaris compró Bredero Shaw International, empresa de revestimiento de tubos con nueve plantas entre Canadá, México, Noruega, Indonesia, los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos. La compra, que se completó en noviembre y se valuó en u$s 166 millones, le dio fuerte presencia en Asia.

En su anuncio de resultados, Tenaris explicó que las ventas netas de productos tubulares y servicios reflejaron un crecimiento del 17% en volúmenes y un 9% en los precios promedio de venta. " Los volúmenes crecieron principalmente en la región Asia Pacífico, Oriente Medio y África, siguiendo el incremento de actividad, y en América del Sur, fundamentalmente, debido a las entregas de tubos soldados para un gasoducto en la Argentina ", describió, en alusión al GNPK. " Los precios fueron mayores en todas las regiones ", apuntó.