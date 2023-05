Quién es Guillermo Britos, el excomisario apuntado por Javier Milei para gobernar la provincia de Buenos Aires

El actual intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, asoma como uno de los principales precandidatos a gobernador de la Provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, según reveló en diálogo con el portal la Gaceta del Oeste.

"Es cierto que me ha ofrecido Javier Milei su candidato a gobernador, pero no hay nada definido, no había nada para hacer ningún anuncio todavía" , detalló el jefe comunal.

Referenciado en el partido Unión Celeste y Blanco, una de las tres agrupaciones que integran la coalición de La Libertad Avanza junto al Partido Demócrata y Renovador Federal, el también exdiputado nacional (2011-2015) aseguró que analizará la propuesta la próxima semana.

"Hemos estado hablando, hay coincidencias, por supuesto, como hay coincidencias con todos los vecinos del país de que hay que hacer un cambio rotundo en Argentina, con respecto a la economía y en la provincia de Buenos Aires con respecto a la seguridad, que es por lo que a mí me han convocado" , indicó.

Javier Milei prepara su desembarco en la provincia de Buenos Aires de cara al cierre de listas

De pasado comisario, cargo que ejerció en municipios como Mar del Plata, Necochea y Lanús, instó durante el último acto local a "dejar de lado las mezquindades, vanidades y egos" para que "Argentina sea la potencia" .

"Los que tenemos cargos con responsabilidad, lo que tenemos que hacer es pedir disculpas porque nuestro país tiene todo para ser una potencia, pero tiene cifras alarmantes de pobreza, desempleo e inflación" , puntualizó en referencia a la campaña electoral.

En 2022, durante jornadas de protesta que protagonizaron médicos y enfermeros del hospital de Chivilcoy, Britos acusó al gremio de impulsar un reclamo "mentiroso".

"Un enfermero que trabaja y hace las horas que tiene que hacer, y se sacrifica, gana 128.000 pesos por mes. Un trabajador que en los últimos días percibía $ 23.000, a partir de este miércoles cobró $ 128.000" , repasó el jefe comunal en declaraciones radiales.

A menos de un mes del cierre de listas dispuesto por la Justicia electoral y con las incorporaciones de Diana Mondino para la Ciudad y El "Dipy" en La Matanza, Milei buscará sellar así el trinomio de referentes mediante su desembarco en el distrito más populoso del país.