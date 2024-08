Quién es Cecilia del Milagro Hermoso, la funcionaria señalada como la presunta amante de Alberto Fernández

Fabiola Yáñez entregó un escrito de 20 carillas ante la Justicia este lunes, lo que significó una serie de revelaciones y acusaciones contra Alberto Fernández. La ex primera dama mencionó también supuestas infidelidades e incluso, nombres de las presuntas amantes.

"En diciembre de 2016 regresé y volví a vivir con él, me prometió casarse, tener hijos, todo nuevamente como al principio. Pero volvió el hostigamiento, la persecución constante , y mientras yo no daba motivos para esto, en paralelo me llegaban mensajes de muchas mujeres que decían estar teniendo historias íntimas con él, lo cual él negaba", afirmó ante el texto expuesto en Comodoro Py, al que accedió Infobae.

Y precisó: "Incluso la persona que le manejaba la cuenta de Dylan, y que hoy maneja en gran medida toda la comunicación de Fernández, era una de estas personas".



Fabiola Yáñez denunció a Alberto Fernández por violencia de género.

¿Quién es la presunta amante de Alberto Fernández?

Cecilia del Milagro Hermoso González, de 35 años, es una de las señaladas por Yáñez y con quién Fernández le habría sido infiel, de acuerdo a la declaración judicial. Se trata de una funcionaria que se desempeñó hasta diciembre de 2023 como directora general de Comunicación Digital de la Presidencia de la Nación.

Estaba a cargo de la cuenta de Instagram de Dylan, el perro del exmandatario. Sus tareas se oficializaron en la edición del 13 de febrero del 2020 del Boletín Oficial, donde la designaron " en el cargo de directora general de Comunicación Digital dependiente de la Subsecretaría de Comunicación y Prensa de la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación ".





Su primer contrato debía durar 180 días (un año y medio), pero se prorrogó sucesivamente hasta el final de la gestión de Alberto. Desde el 2017 trabajó junto a Fernández y era la única que tenía al clave de su cuenta de Twitter.

Con la pandemia y el retuit "involuntario" contra el periodista Jonatan Viale en abril 2020, la comunicación se volvió una cuestión central y debió delegarla a sus asesores. Según consignó la revista Noticias, Hermoso González tenía como subordinado a Federico Dragone (logística del área) y Camilo Accavallo (audiovisual).

Hasta ese momento también integraba el equipo José Andrés Bossio, quien habría sido pareja de Hermoso González y era uno de los administradores de la web alferdez.com.ar.

Cecilia del Milagro Hermoso cerró su cuenta de LinkedIn en las últimas horas.

Ella fue una de las fundadoras de la firma Agustín Vidal Producciones, la cual tuvo vínculo con el empresario chocolatero Ricardo Fort ya que producía el programa Fort Night Show.

Fabiola Yáñez aseguró que sufrió violencia reproductiva



En su declaración, la exprimera dama alegó que sufrió un aborto en la primera etapa de su relación con Alberto, mucho antes del compromiso. "Hay que resolverlo. Tenés que abortar" , le pidió, según Yañez.

"Comencé a sentir los primeros síntomas del embarazo y ni se lo podía comentar porque para él no existíamos, ni yo ni ese bebe. Y ahí caí en quizás una de las más graves formas de violencia, la reproductiva, ya que través de sus acciones e incluso sus omisiones (silencio, abandono, desprecio, reproches) fue vulnerando mi autoestima, mi autonomía", relató en el escrito.

Según lo expresado, la "relación tóxica" comenzó antes del ejercicio de la Ejecutivo. "Tenía que responder sus mensajes cada tres minutos, por lo que opté por dejar de salir, y dejé de frecuentar amistades, salvo alguna amiga con la que me reunía a cenar en mi casa, como modo también de control de su parte".

"Estaba obsesionado con que si salía era porque lo engañaba. Lo insólito era que mientras yo me quedaba en casa con una amiga a cenar para que él saciara su sed de control, él salía para estar con otras mujeres, lo que finalmente descubrí", sentenció en otro tramo de su presentación.