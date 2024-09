Qué revela el presupuesto sobre los fondos del FMI para 2025 y el plan financiero

El proyecto de presupuesto 2025 que envió el presidente Javier Milei al Congreso tiene un dato fundamental sobre la relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el mensaje, el Gobierno estableció: "Con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Club de París se continuarán cancelando los pagos según el calendario previsto y no se prevé ningún ingreso de fondos". Además, agregó: "Se espera continuar con la cancelación de servicios de los programas vigentes con otros organismos internacionales de crédito, al tiempo que se suponen nuevos desembolsos".

La revelación es correcta, debido a que actualmente Argentina todavía no ha terminado su acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI, y aún no ha comenzado la negociación de un nuevo programa. Por ende, tampoco el equipo económico podría asegurar que habrá ingreso de fondos por parte del FMI, hasta tanto no se llegue a un nuevo acuerdo, para el cual ni siquiera han iniciado las conversaciones.

Según un informe de Épica Consultores, el Gobierno prevé obtener financiamiento neto de organismos internacionales por $ 621.304 millones en 2025. La mayor parte vendrá del BIRF (Banco Mundial) y de la China Development Bank Corporation, mientras que habrá pagos netos a la CAF y al Club de París.

Las fuentes financieras para el 2025 estarán enfocadas principalmente en el endeudamiento público, con una fuerte colocación de deuda en el mercado local, que alcanzará los 136.860.526,1 millones de pesos. Entre los instrumentos más relevantes se encuentran las LECAP, LEFI y BONAD. Por otro lado, la obtención de préstamos internacionales tendrá una menor participación, sumando un total de 3.626.529,7 millones de pesos, donde las principales fuentes incluyen al Banco Mundial (BIRF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Efectivamente, el Presupuesto prevé que en el período 2025-2027 se continúen "con los aportes de capital y contribuciones comprometidos a los organismos multilaterales de crédito" (BID, BIRF, CAF, BCIE, FIDA, FONPLATA y G24).

Cuándo llegará un nuevo acuerdo con el FMI

Para que Argentina pueda contar con financiamiento del FMI, primero deberá cerrar un nuevo acuerdo, el tercero en menos de 6 años. Si bien que se haya apartado de la negociación Rodrigo Valdés, funcionario clave dentro del Fondo, fue interpretado como una señal de acercamiento, lo cierto es que para que haya un nuevo programa todavía faltan algunos hitos claves.

Según pudo saber El Cronista, más allá del apoyo al rumbo de Milei y la confianza que tienen en su equipo económico, la principal duda es si el programa cuenta con apoyo político y social. La forma más concreta de conocer en detalle el futuro del plan económico y si la política lo apoya es ver si el presupuesto tiene respaldo.

El otro punto clave es el debate de los sobrecargos, una tasa de interés mayor que paga Argentina por tener un préstamo tan grande y durante tantos años. En poco tiempo, en el FMI analizarán esa política, y la expectativa en Washington es que bajen esos sobrecargos debido a los buenos ingresos que tuvo el Fondo con las subas en las tasas de interés de los últimos años.

El tema de los sobrecargos es clave porque, de bajar, Argentina podría ahorrarse unos u$s 1100 millones por año en intereses, según estimaciones del exministro de Economía, Martín Guzmán, quien tuvo reuniones con el FMI por este tema, tanto antes como después de ser funcionario.

Sin embargo, a nivel global, en Estados Unidos aseguran que Argentina es el único país en el que este tema está en agenda, dado que justamente un aumento de tasas en el tiempo actúa como incentivo para que los países cierren rápidamente sus acuerdos con el FMI.

Lo cierto es que el tema es clave en la negociación. La pregunta que se hacen en el mercado es: ¿Por qué Argentina cerraría un acuerdo hoy, con las actuales políticas de sobrecargos, pudiendo esperar y cerrarlo cuando hayan bajado estas tasas? Para que se apruebe, se necesita el 70% de los votos del Board.

Las dudas del FMI sobre el programa económico argentino podrían resumirse en tres puntos: que la política monetaria y cambiaria sea consistente con la acumulación de reservas, para que pueda reducirse la inflación, bajar el riesgo país y que se pueda reacceder a los mercados internacionales para refinanciar las deudas.

Otro punto es el fiscal: cómo se podrá mantener ese ancla con la baja del impuesto PAIS y con el fin de la "licuadora" que significó la alta inflación para licuar gastos. Y, en tercer lugar, qué políticas van a aplicarse para que el país salga de la recesión.