Qué preguntan los inversores de Estados Unidos sobre el Gobierno de Javier Milei

Susan Segal es la cara visible del Consejo de las Américas, la conferencia anual que The Americas Society lleva adelante en Buenos Aires. Visita los países de la región donde hay intereses de los inversores de los Estados Unidos y a lo largo del año también organiza encuentros entre sector público y privado para analizar la agenda bilateral y regional.

La relación de Segal con la Argentina viene desde la vuelta de la democracia con el evento que tiene como contraparte local a la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Este año recibió por primera vez a Javier Milei como presidente -el año pasado había pasado por el Hotel Alvear pero como candidato-. En ese marco, analizó los cambios en la política y economía local y cómo se perciben en el exterior, en medio, además, de un año electoral clave para los Estados Unidos.

-¿Cómo están viendo en Estados Unidos a la Argentina, en este contexto donde Washington busca mirar más a la región tras el avance de China?

-América latina puede ser mejor socio para los Estados Unidos y los Estados Unidos para América latina. Estamos en el mismo hemisferio, y salvo algunos países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, tenemos los mismos valores. Creemos en los derechos humanos, en la libertad, en el sistema democrático.

Creo que antes de la pandemia siempre pensamos en las cadenas de valor y cómo llenarlo con lo más barato posible. Con la pandemia nos hemos dado cuenta de que se necesidad seguridad sobre los productos, necesitamos seguridad en la cadena de proveedores. Con eso, América latina está en la misma región, es natural para nuestra cadena de valor, es cercano, se puede mover con certeza.

Javier Milei habló casi una hora ante los empresarios en el Hotel Alvear

-¿Y con la Argentina?

-Argentina tiene lo que necesita el mundo, puede dar alimentos, tiene minerales, no sólo los normales sino cobre y litio que son críticos para el futuro, que son estratégicos. Tiene energía: gas, petróleo pero también energía renovable. Y tiene una población con un nivel de educación y de esfuerzo laboral muy alto y de los mejores emprendedores en el mundo. Es una calidad que compite en el mundo. Yo tengo mucho optimismo.

-Es el primer evento que se hace con Milei como presidente, ¿cómo analiza el discurso?

-La convocatoria de él es enorme, no sólo en la Argentina, sino que en el mundo entero. Yo estoy trabajando con la Argentina desde hace más de 40 años, desde 1983, y la charla que dio hoy es una de las mejores que he escuchado. Tiene visión, ha cumplido mucho de lo que dijo que iba a hacer. Y no cambió. Dijo lo que iba a hacer y lo hizo.

No fue una charla de "yo hice esto y lo otro", fue un discurso reconociendo a su equipo, a Luis Caputo (ministro de Economía), a Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación), los que están implementando la visión para el país. Creo que fue un mensaje muy importante y para nosotros fue importante poder dar el espacio.

-Argentina busca posicionarse para conseguir inversiones. ¿Cómo ve esas posibilidades en el día a día en su contacto con los inversores?

-Hay varios puntos, primero creo que Argentina está saliendo de una situación muy complicada, no por los últimos 5 años sino por políticas que no funcionaron hace décadas. Creo que primero necesita un plan. Milei tiene un plan. Dijo que iba a bajar la inflación y lo está haciendo. Dijo que iba al déficit cero y lo está haciendo. Hizo reformas muy importantes para el Estado y tiene un plan de inserción internacional, para el comercio, abrir la economía.

No es solamente hacerlo pero también tiene que tener confianza y ahora hay muchos inversores interesados en Argentina y está en un momento donde los inversores quieren saber si el plan es sustentable en el tiempo, que en 6 meses no van a cambiar, que lo van a implementar y van a tener resultados.

-¿Como la aprobación de la ley Bases?

-La Ley bases es un logro para este Gobierno y para la Argentina y esa es la base para la inversión porque dentro hay un plan para los dólares de largo plazo. Se necesita seguridad jurídica y social.

Mario Grinman de la CAC, Jorge Macri, Guillermo Francos y Susan Segal en la apertura del Council

-¿Las elecciones en Estados Unidos este año pueden hacer que cambie la relación con la Argentina?

-No sé quién va a ganar en Estados Unidos, pero lo seguro es que no importa quién gane, lo que está haciendo Argentina va a ser reconocido por cualquiera de los candidatos, porque lo que hace es cambiar la dirección del país. Creo que Argentina al final de cuentas es un país democrático, con un sistema muy fuerte. En los últimos 20 años cambió gobierno a gobierno, con elecciones.

Es interés de todos apoyar un país que está tratando de hacer lo correcto y que no se va de un lado para el otro en dos o tres meses. Lo que hizo Milei en 6 meses es casi un milagro, está yendo más rápido de lo que se esperaba.