Para los empresarios, la economía dejó de caer, pero siguen las señales de alerta: en qué sectores

Para los empresarios que se acercaron al hotel Alvear para participar del Council of the Americas 2024, la actividad muestra que encontró un piso, pero advierten que la recuperación es desigual y hay sectores que todavía no levantaron cabeza, como el consumo.

La caída de ventas en los supermercados se mantuvo en julio, según los primeros datos que maneja el sector. La baja en venta de leche en polvo el mes pasado llegó al 20% y las refrigeradas estuvo en el 11%. En los números generales, julio repitió un derrumbe del 21% contra el mismo mes del año anterior en las góndolas, mientras que contra el mes anterior todavía está en torno al 1,5% indicó un supermercadista que se acercó hasta el hotel en Recoleta.

En uno de los productos de consumo que había generado controversias con el Gobierno, el café, el empresario Martín Cabrales aseguró que hay una recuperación en las ventas, aunque se da más en los supermercados que en los bares, donde se siente más la recesión y también la baja del turismo del exterior. Lo que mejoró, en tanto, fue el abastecimiento, con importaciones que fluyen normalmente y productos que llegan a la góndola, explicó.

Cuando se les consulta por la inversión que pidió Javier Milei, los empresarios aclaran que todavía están con el uso de capacidad instalada en la mitad y queda por recuperar. En tanto, como buena noticia, advierten que muchas empresas están reduciendo los stocks que habían acumulado antes de las elecciones del año pasado para protegerse. Y eso hará que retomen producción.

La obra pública sigue virtualmente parada y depende del traspaso a provincias

En el caso de la obra pública, la falta de inversión del Estado sigue generando una caída. El sector no repunta aunque hay algunas señales. Pero hasta ahora se perdieron 130.000 puestos de trabajo.

En algunos casos, se ve más actividad provincial en Buenos Aires, la Ciudad, Mendoza y Córdoba. En otras jurisdicciones el traspaso de las obras de Nación todavía en incipiente. "Todavía no se reinició ninguna obra", explicó Gustavo Weiss, titular de Camarco, la cámara de la construcción, que de todas formas agregó que "paró la caída".

Tampoco se lleva adelante el mantenimiento, por ejemplo, en obras viales, lo que va en detrimento de la seguridad y los costos de transporte. En el caso de la construcción privada, la actividad está estable, sin grandes obras, pero sí con el movimiento en refacciones de vivienda.

"El rumbo es el adecuado, pero podemos discutir la magnitud y la profundidad de las medidas", indicó Weiss. En el nombre del ajuste fiscal, hay $ 400.000 millones de deuda del Estado con el sector de construcción.

El titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, coincidió en que "en términos generales se dejó de caer", pero apuntó a las diferencias entre los sectores. "La industria adelantó vacaciones, hubo retiros voluntarios y suspensiones", agregó sobre el escenario para el empleo.

La "buena noticia" es que se "agotaron los stocks en algunos sectores", dijo sobre la producción que se anticipó antes de las elecciones de 2023.

Para la UIA la prioridad es que se complete el proyecto para la Ley Pyme, también conocida como "Mini Rigi" para que se puedan desarrollar las cadenas de proveedores formales para los sectores que se beneficiaron con el RIGI.

Reservas y cepo

"El Gobierno ya hizo la peor parte que fue el ajuste fiscal, que ni Macri hizo tanto", indicó un representante del sector financiero, que considera que la escasez de reservas encontrará en el REPO que se negocia con los bancos internacionales un colchón.

"No van a defaultear ni locos y menos por u$s 3000 millones", agregó sobre la incertidumbre que ronda sobre los vencimientos de deuda. En su presentación Milei aseguró que el cepo se abrirá cuando estén en condiciones. En el sector financiero aseguran que será de a poco, desarmando regulaciones de a una y quizás con una suba del límite de compra.

En cuanto a la expectativa del acuerdo con el FMI, estiman que podría llegar en el primer trimestre del año próximo año. "Seguramente será menos de lo que pretende el Gobierno", indican, mientras que coinciden en que la negociación está atada a las elecciones de los Estados Unidos.